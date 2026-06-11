이수지가 간호사들이 의료 현장에서 겪는 현실을 풍자했다. / 사진='핫이슈지' 유튜브 영상 캡처

이수지는 유치원 교사에 이어 간호사가 겪는 열악한 현실을 풍자하며 화제를 모으고 있다. / 사진='핫이슈지' 유튜브 영상 캡처

코미디언 이수지가 간호사들이 겪는 의료 현장의 현실을 풍자해 화제를 모으고 있다. 전현직 간호사들의 공감이 이어지는 가운데, 일부 누리꾼들이 세세한 고증 문제를 지적하며 댓글 창에서 갑론을박이 벌어졌다.지난 9일 유튜브 채널 '핫이슈지'에는 '간호사 박소현 씨의 피땀눈물 [휴먼다큐 진짜 극한직업]'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 이수지는 내과 간호사 '박소현'으로 분해 각종 민원과 돌발 상황에 시달리는 의료진의 고단한 일상을 그려냈다.이수지는 쉴 틈 없이 이어지는 환자 응대와 점심시간에 컵라면 한 입 편하게 먹지 못하는 모습, 퇴근 직전까지 밀려드는 추가 업무 등 간호사들이 겪는 현실을 적나라하게 보여줬다. 해당 영상은 공개 이틀 만에 조회수 178만 회를 돌파했으며, 댓글 창에는 "대학병원 간호사인데 너무 공감된다", "간호사들의 현실을 공론화해줘서 감사하다" 등 반응이 이어졌다.다만 세부 설정이 아쉽다는 의견도 있었다. 일부 누리꾼들 사이에서 "간호사보다 간호조무사에 가까운 것 같다", "내가 겪은 대학 병원은 달랐다" 등 고증을 지적하는 의견이 나온 것. 이에 "예능에 너무 엄격한 잣대를 들이대는 것 아니냐", "사회적 문제를 짚어주는 것만으로도 감사해라" 등 반박하는 댓글도 달리면서 댓글 창에는 비판과 호평이 혼재됐다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr