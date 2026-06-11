박은빈과 양세종이 '오싹한 연애'에서 호흡을 맞춘다. / 사진제공=tvN
박은빈과 양세종이 '오싹한 연애'에서 호흡을 맞춘다. / 사진제공=tvN
배우 박은빈이 '오싹한 연애'로 시청자들을 찾는다. 한편 박은빈은 지난 2022년 종영한 ENA 드라마 '이상한 변호사 우영우'로 최고 시청률 17.5%를 기록한 바 있다.

다음 달 18일 방송되는 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 오컬트 로맨스를 그린다.

박은빈은 레이나 호텔의 대표 천여리 역을 맡았다. 천여리는 모든 걸 가졌지만 귀신을 보고 그들의 소리를 들을 수 있다는 비밀을 가진 인물이다. 배우 양세종은 강직한 성품의 서울지검 에이스 검사 마강욱으로 분해 박은빈과 호흡을 맞춘다. 마강욱은 귀신을 세상에서 가장 무서워하는 반전 매력의 소유자다.
박은빈과 양세종이 '오싹한 연애'에서 호흡을 맞춘다. / 사진제공=tvN
박은빈과 양세종이 '오싹한 연애'에서 호흡을 맞춘다. / 사진제공=tvN
공개된 사진에는 우연한 만남을 지나 필연의 관계로 맺어질 천여리와 마강욱의 모습이 담겼다. 사건 현장부터 호텔 한복판까지 예상치 못한 순간, 뜻밖의 인물을 만난 듯 서로를 바라보는 천여리와 마강욱의 얼굴에는 놀라움과 경계심이 서려있어 눈길을 끈다.

'오싹한 연애'는 7월 18일 오후 9시 10분에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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