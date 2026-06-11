박은빈과 양세종이 '오싹한 연애'에서 호흡을 맞춘다. / 사진제공=tvN

박은빈과 양세종이 '오싹한 연애'에서 호흡을 맞춘다. / 사진제공=tvN

배우 박은빈이 '오싹한 연애'로 시청자들을 찾는다. 한편 박은빈은 지난 2022년 종영한 ENA 드라마 '이상한 변호사 우영우'로 최고 시청률 17.5%를 기록한 바 있다.다음 달 18일 방송되는 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 오컬트 로맨스를 그린다.박은빈은 레이나 호텔의 대표 천여리 역을 맡았다. 천여리는 모든 걸 가졌지만 귀신을 보고 그들의 소리를 들을 수 있다는 비밀을 가진 인물이다. 배우 양세종은 강직한 성품의 서울지검 에이스 검사 마강욱으로 분해 박은빈과 호흡을 맞춘다. 마강욱은 귀신을 세상에서 가장 무서워하는 반전 매력의 소유자다.공개된 사진에는 우연한 만남을 지나 필연의 관계로 맺어질 천여리와 마강욱의 모습이 담겼다. 사건 현장부터 호텔 한복판까지 예상치 못한 순간, 뜻밖의 인물을 만난 듯 서로를 바라보는 천여리와 마강욱의 얼굴에는 놀라움과 경계심이 서려있어 눈길을 끈다.'오싹한 연애'는 7월 18일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr