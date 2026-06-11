'참교육' 스틸. 이성민이 '참교육'에서 '참어른'의 모습을 보여주고 있다. / 사진제공=넷플릭스

배우 이성민이 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교육부 장관 최강석 역으로 묵직한 존재감을 보여주고 있다. 냉철한 리더십과 인간적인 내면을 균형 있게 그려내며 작품의 중심을 단단히 지탱했다.'참교육'은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 활약을 그린 작품이다. 이성민은 지난 5일 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교육부 장관 최강석 역을 맡아 안정적인 연기력과 카리스마를 선보였다.극 중 최강석은 교육 현장에서 발생하는 다양한 문제를 해결하기 위해 교권보호국 창설을 주도한 교육부 장관이다. 무너진 교실을 바로 세우겠다는 신념 아래 원칙을 지키는 인물로, 작품의 중심축 역할을 맡고 있다.이성민은 특유의 묵직한 발성과 절제된 감정 연기로 캐릭터를 설득력 있게 완성했다. 특히 학교 폭력 가해자들을 향해 "교육에 네 편, 내 편이 어딨나?", "내 경고하지. 신성한 의무교육 방해하지 마"라고 말하는 장면에서는 인물의 확고한 신념을 전달하며 극의 긴장감을 높였다.또한 브리핑 장면에서는 교육부 장관의 권위와 리더십을 안정적으로 표현했고, 먼저 세상을 떠난 딸 최가윤(하영 분)을 떠올리는 장면에서는 절제된 감정만으로 깊은 상실감을 그려냈다. 강인한 리더의 모습과 아버지로서의 슬픔을 함께 담아내며 캐릭터에 입체감을 더했다.교권보호국 감독관 나화진(김무열 분)을 비롯한 구성원들과의 호흡도 자연스럽게 이어졌다. 나화진에게는 든든한 지원군이자 정신적 지주 역할을 했고, 봉근대(표지훈 분)와의 장면에서는 유머를 더하며 극의 분위기를 환기시켰다.이처럼 이성민은 냉철한 리더십과 인간적인 면모를 균형 있게 표현하며 작품의 무게감을 책임지고 있다. 다양한 에피소드 속에서도 중심을 잃지 않는 연기로 다시 한번 존재감을 입증했다.시청자들은 "이성민이 있어서 작품의 무게감이 달라졌다", "최강석 같은 인물이 실제로 있었으면 좋겠다", "드라마 '미생'의 오상식에 이어 이 시대가 원하는 진정한 참어른의 정석을 보여줬다" 등 호평했다.'참교육'은 넷플릭스에서 전 회차 스트리밍 중이다. 이성민은 JTBC 새 드라마 '신의 구슬' 공개를 앞두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr