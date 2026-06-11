배우 박정수가 실질적 양아들에 남다른 애정을 드러냈다.
10일 '웬만해선 정수를 막을 수 없다' 채널에는 박정수의 작업실 일상이 담긴 영상이 공개됐다.
이날 박정수는 한 남성과 함께 이야기를 나누던 중 남편 정을영 감독을 언급하며 뜻밖의 비교를 꺼냈다.
그는 "나는 꽃을 좋아하는데 우리 영감은 꽃을 갖다 놓으면 보기만 하지 물을 갈아줄 줄 모른다"고 말했다.
이어 옆에 있던 남성을 가리키며 "우리 김 대표 같은 남자를 데리고 살면 좋은데. 설거지까지 다 해준다"고 말해 웃음을 자아냈다. 그는 "우리 김 대표가 정말 쓰임새가 많다"고 너스레를 떨었고, 두 사람이 가족처럼 가까운 사이라고도 밝혔다. 특히 "우리는 가족끼리 여행도 간다"며 오랜 시간 쌓아온 인연을 전해 눈길을 끌었다.
박정수는 "오늘 유튜브한다고 고생한다고 음식을 해주신다더라. 간만에 한번 얻어먹어볼까 한다"고 말했고, 상대는 "같이 하는 거 아니었냐"고 받아쳐 웃음을 안겼다.
알고 보니 박정수가 '양아들'이라고 소개한 인물은 함께 식품 사업을 하고 있는 식품회사 대표였다. 박정수는 두 사람의 인연에 대해 "5년 됐나 보다"라며 처음 사업 제안을 받았던 당시를 떠올렸다.
그는 "나는 화장품이지 음식 하는 사람이 아니다. 나 부엌 들어가기 싫다"고 여러 차례 거절했지만, 꾸준한 설득 끝에 결국 함께하게 됐다고 털어놨다. 그러면서 "나는 10번 찍으면 넘어간다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
10일 '웬만해선 정수를 막을 수 없다' 채널에는 박정수의 작업실 일상이 담긴 영상이 공개됐다.
이날 박정수는 한 남성과 함께 이야기를 나누던 중 남편 정을영 감독을 언급하며 뜻밖의 비교를 꺼냈다.
그는 "나는 꽃을 좋아하는데 우리 영감은 꽃을 갖다 놓으면 보기만 하지 물을 갈아줄 줄 모른다"고 말했다.
이어 옆에 있던 남성을 가리키며 "우리 김 대표 같은 남자를 데리고 살면 좋은데. 설거지까지 다 해준다"고 말해 웃음을 자아냈다. 그는 "우리 김 대표가 정말 쓰임새가 많다"고 너스레를 떨었고, 두 사람이 가족처럼 가까운 사이라고도 밝혔다. 특히 "우리는 가족끼리 여행도 간다"며 오랜 시간 쌓아온 인연을 전해 눈길을 끌었다.
박정수는 "오늘 유튜브한다고 고생한다고 음식을 해주신다더라. 간만에 한번 얻어먹어볼까 한다"고 말했고, 상대는 "같이 하는 거 아니었냐"고 받아쳐 웃음을 안겼다.
알고 보니 박정수가 '양아들'이라고 소개한 인물은 함께 식품 사업을 하고 있는 식품회사 대표였다. 박정수는 두 사람의 인연에 대해 "5년 됐나 보다"라며 처음 사업 제안을 받았던 당시를 떠올렸다.
그는 "나는 화장품이지 음식 하는 사람이 아니다. 나 부엌 들어가기 싫다"고 여러 차례 거절했지만, 꾸준한 설득 끝에 결국 함께하게 됐다고 털어놨다. 그러면서 "나는 10번 찍으면 넘어간다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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