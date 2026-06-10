김신영이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN

김신영이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN

개그맨 김신영이 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 체중 감량 후 요요를 겪게 된 과정을 털어놓는다.10일 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭' 346회에는 조회수 2천 2백만 뷰의 주인공인 롤러코스터 남매, 요요로 제2의 전성기를 맞이한 김신영, 엔비디아의 창립자 젠슨 황이 출연한다.이날 김신영은 88kg에서 44kg까지 감량한 뒤 13년간 유지했던 체중이 단 6주 만에 돌아오게 된 과정을 풀어낸다. 이를 듣던 유재석은 김신영이 소개한 먹방 코스에 "코스 들어보니까 6주도 길다"고 말해 웃음을 자아낸다. 또한 '나 혼자 산다' 출연 이후 음식 트렌드를 이끄는 '식드래곤'으로 주목받게 된 비하인드도 공개한다.김신영은 다이어트를 내려놓게 된 계기로 고(故) 전유성을 언급하며 그와의 추억을 돌아본다. 사제의 인연을 넘어 삶에 큰 영향을 준 전유성과의 이야기부터 임종을 지키며 함께한 마지막 시간까지 솔직하게 전할 예정이다.과거 자신을 되돌아보며 당시 전유성이 건넨 조언도 공개한다고. 김신영은 공황장애로 활동을 중단했을 당시 전유성에게 들었던 "사람들과 손잡고 좀 가라"는 말과 AKMU(악뮤)의 노래를 듣고 눈물을 흘렸던 사연을 털어놓으며 눈길을 끈다.'유 퀴즈 온 더 블럭' 346회는 이날 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr