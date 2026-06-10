다영이 솔로곡 준비 과정을 밝혔다./사진제공=MBC

다영이 솔로곡 준비 과정을 밝혔다./사진제공=MBC

우주소녀 다영이 솔로곡 준비를 위해 소속사에는 제주도에 간다고 한 뒤 은밀하게 LA로 떠났다고 밝힌다.10일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 박준형, 조나단, 정일영, 다영이 출연하는 ‘와썹! 마이웨이’ 특집으로 꾸며진다.다영은 이날 우주소녀 데뷔 10년 만에 솔로곡 ‘BODY’로 큰 사랑을 받은 근황을 공개한다. 그는 첫 솔로 앨범이 기대 이상의 반응을 얻었다며, 음악 방송 1위는 물론 워터밤 섭외까지 이어진 이야기를 전한다.‘BODY’를 준비하기까지의 과정도 밝힌다. 다영은 솔로 활동이 쉽지 않자 혼자 칼을 갈아왔고, 급기야 회사 몰래 LA로 향했다고 고백한다. 현지 유명 작곡가들에게 직접 DM을 보내는 맨땅에 헤딩 끝에 신곡 ‘BODY’를 완성했다고 해 궁금증이 쏠린다.체력 관리를 위해 1년 동안 12kg을 감량한 사연도 공개한다. 다영은 무대에서 더 오래 뛰고 노래하기 위해 몸을 가볍게 만들어야겠다고 생각했다며, 한 달에 1kg씩 건강하게 감량한 과정을 밝힌다.영어 공부 중인 다영은 글로벌 무대를 꿈꾸며 주변 환경을 영어로 바꾸고, 테일러 스위프트의 인터뷰 영상을 교본 삼아 영어를 익혔다고 설명한다. 새벽 5시부터 영어 공부를 이어간 루틴, 그 과정에서 생긴 이른바 ‘미국병’ 에피소드도 공개될 예정이다.뮤직비디오 촬영 비하인드도 공개된다. 다영은 LA에서 뮤직비디오 촬영을 준비하며 다양한 댄서를 뽑기 위해 공개 오디션을 열었다고 밝힌다. 현장 분위기를 단숨에 바꾼 한 참가자가 합격했고, 이후 크레딧 정리 과정에서 그 참가자의 이름이 샤일로 졸리라는 사실을 알게 됐다고. 안젤리나 졸리, 브래드 피트의 딸 샤일로 졸리와 함께한 뜻밖의 인연에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr