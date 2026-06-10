황정음 / 사진 = 황정음 유튜브 채널

배우 황정음이 유튜브 채널 개설 3주 만에 복귀 소감을 전했다.10일 유튜브 채널 '황정음'에는 '챗GPT한테 팩폭 당한 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 황정음은 AI를 활용한 인생 그래프 분석 콘텐츠를 진행하기에 앞서 지난 영상에 달린 악플을 읽는 시간을 가졌다.그는 (유튜브) 복귀 후 주변 반응이 어땠냐는 질문에 "네 성격대로 해라. 왜 착한 척 하냐고 하더라"라고 털어놨다. 이후 황정음은 "왜 이렇게 웃어대냐. 웃는 모습 보기 안 좋다"는 댓글에 "잘못을 했는데 계속 웃으면 보기 안 좋을 수도 있을 것 같다. 근데 제가 너무 긍정적이다"라고 받아쳤다. 이어 "제가 원래 어색하거나 쑥스러우면 웃음으로 흐리는 습관이 있다. 그게 불편하셨을 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.또한 황정음은 "왜 (방송에 다시) 나왔냐. 조용히 살아도 좋을 것 같은데"라는 말에 "1년 동안 이렇게 쉰 게 처음이다. 사실 연예인이 아니어도 가게를 오픈한다던가 뭔가를 했을 것 같다"고 말문을 열었다. 이어 "그래도 아직은 저를 찾아주는 제작진이 있기 때문에 그래도 감사하게 나올 수 있게 된 거다"라고 설명했다.특히, 그는 악플에 대해 "생각보다 좋다. 너무 큰 일들이 많았어서 저는 생각보다 훨씬 저한테 뭐라고 할 줄 알았다"라며 "사람들이 저한테 좀 관심이 없는 것 같다"고 너스레를 떨었다. 황정음은 "내가 잘못해서 혼나는 건데 상처도 안 받는다. 이 또한 지나가리라"라면서도 "그래도 이렇게 (댓글을 남겨주시는 건) 나한테 관심이 있는 거 아닌가 싶다. 무플보다는 악플이 (낫지 않냐)"고 전했다.한편, 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀으나 4년 만에 이혼 절차를 밟았다. 또한 그는 지난해 자신이 지분을 갖고 있는 기획사 자금 43억 원을 횡령해 암호화폐에 투자한 혐의로 징역 2년, 집행유예 4년을 선고 받아 구설수에 오른 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr