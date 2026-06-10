KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 최종회/ 사진 제공: KBS 2TV 미니시리즈

KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 최종회/ 사진 제공: KBS 2TV 미니시리즈

박성웅과 이서환이 열연 중인 '심우면 연리리'가 최종회를 앞두고 있다.11일 밤 10시 방송되는 KBS 2TV 미니시리즈 '심우면 연리리'(연출 최연수 / 극본 송정림, 왕혜지 / 제작 심스토리) 최종회에서는 성태훈(박성웅 분)과 임주형(이서환 분)이 밭 관리인 노현갑(정선철 분)과 은밀한 만남을 갖는다.앞선 방송에서는 연리리 주민들이 서명한 비료 수령증이 '맛스토리' 공장 설립 동의서로 둔갑했다. 성태훈은 이 모든 일이 최 이사(민성욱 분)의 계략이며 자신 또한 철저히 이용당했다는 것을 깨달았고 주민들에게 땅을 팔라고 강요하며 주민들과 갈등을 벌였다. 최 이사의 악행을 밝히기 위해 임주형과 다시 손을 잡았다는 사실이 드러나 모두를 놀라게 했다.최종회를 앞두고 공개된 스틸컷에는 성태훈과 임주형, 노현갑의 일촉즉발 삼자대면이 담겨 있다. 성태훈과 임주형은 최 이사를 무너뜨릴 결정적 증거를 찾기 위해 노현갑의 사무실을 찾아간다. 하지만 노현갑은 이들의 시선을 피하며 의미심장한 태도를 보인다. 대치를 이어가던 성태훈은 자신과 비슷한 처지에 놓였던 노현갑의 심리를 자극한다. 임주형 역시 어느 때보다 진지한 태도로 노현갑의 이야기에 귀를 기울인다.과거 '맛스토리' 직원이자 연리리 프로젝트 담당자였던 노현갑은 과연 '맛스토리' 편일지, 아니면 연리리 마을 사람들을 지키려는 것일지, 십 년 동안 연리리에 숨어 살아온 그의 선택이 최종회의 핵심 관전 포인트가 됐다.KBS 2TV 미니시리즈 '심우면 연리리' 최종회는 11일 밤 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr