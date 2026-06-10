권은비, 뾰족한 코 어디갔나…자연스러워진 코끝 자랑

가수 권은비가 자연스러워진 코를 선보였다.최근 권은비는 공항에서 인증샷을 남겼다. 그는 높고 뾰족한 코가 아닌 낮고 부드러운 코를 자랑했다. 일각에서는 권은비가 코 재수술을 한 것이 아니냐는 의견이 흘러나왔다.한편 1995년생인 권은비는 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr