JTBC '빼박 월클쇼' / 사진=JTBC

JTBC '빼박 월클쇼' / 사진=JTBC

구자철이 박지성에 대해 언급한다.구자철 해설위원이 JTBC스포츠 유튜브를 통해 공개된 '빼박 월클쇼' 1회 선공개 영상에서 박지성 해설위원의 중계 능력에 대해 언급했다.구자철은 "최상위 레벨에서 뛰었던 선수인 만큼 경기 상황을 설명하는 능력이 정말 좋다"며 "전문성과 재미가 모두 필요한데, 박지성의 수위(텐션)가 많이 높아졌다. 그래서 이번 월드컵이 더욱 기대된다"고 말했다."어떤 해설이 나올지 기대된다"며 칭찬을 쏟아내던 구자철은 마무리로 돌연 "지금까지의 박지성 해설은 잊어라"라고 말해 출연진들을 당황하게 한다. 배성재 캐스터와 이주헌 해설위원은 "잘했다면서 왜 잊으라는 거냐"며 의아해했고, 구자철은 '이번 월드컵을 더 궁금하게 하기 위한 발언'이라고 황급히 수습에 나섰다. 출연진들은 "JTBC PD 아니세요?"라고 받아친다.'빼박 월클쇼' 1회는 10일 저녁 8시 50분, 2회는 11일 저녁 8시 50분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr