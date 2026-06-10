배우 김재록이 영화 '군체'에 출연했다. / 사진제공=쇼박스

배우 김재록이 영화 '군체'에 출연했다. / 사진제공=쇼박스

배우 김재록이 영화 '군체'(감독 연상호)에서 짧지만 강한 존재감을 남기며 관객들의 시선을 사로잡았다. 육상선수 출신 60대 노인 역을 맡은 그는 극한 상황에서도 생존자들을 위해 희생하며 몸을 던지는 인물을 설득력 있게 그려내며 몰입도를 높였다.연상호 감독의 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화다. 지난달 21일 개봉해 14일 만에 400만 관객을 돌파했다.김재록은 '군체'에서 육상선수 출신 60대 노인 역할로 분해 짧지만 극 초반 강렬한 인상을 남겼다. 권세정(전지현 분)이 속한 생존자 그룹에서 최고령자로 존재감 없던 그가 감염자들을 교란시키기 위한 작전에 망설임없이 자원하고, 날렵한 몸놀림과 기지로 감염자들을 물리치는 모습은 신선한 충격을 안기며 관객들의 몰입감을 끌어올렸다.감염자들 사이 거침없이 슬라이딩하고 달리며 임무를 완수해내는 노익장의 활약은 단순히 예측 불허의 재미를 넘어, 극한 상황 속 휴머니즘을 조명하며 관객들에게 뭉클한 카타르시스를 안긴다.김재록은 1994년 데뷔해 올해로 32년 차 연기 내공을 지닌 베테랑 배우다. 영화 '8월의 크리스마스', '소공녀', '전, 란', 드라마 '아직 최선을 다하지 않았을 뿐', '법쩐', '낮과 밤이 다른 그녀' 등 스크린과 브라운관 속 다양한 작품에서 그만의 색깔과 연기 내공을 선보여왔다.김재록은 앞서 영화 '얼굴'에서 악덕 업주 백주상 역을 맡아 인상적인 연기를 펼친 바 있다. 중풍으로 초라하게 늙어가면서도 추악한 지난날에 웃음짓는 비열한 캐릭터의 내면을 섬세하게 그려냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr