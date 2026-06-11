김성수, 박소윤이 커플 댄스에 도전한다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

김성수, 박소윤이 커플 댄스에 도전한다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

채널A '신랑수업2'에서 김성수가 소개팅으로 만난 썸녀 박소윤과 함께 커플 댄스에 도전한다. 오랫동안 꿈꿔온 로망을 실현하기 위해 댄스스포츠 수업에 나선 가운데, 예상치 못한 질투심까지 드러내며 웃음을 안길 예정이다. 두 사람이 완성한 룸바 무대에도 관심이 쏠린다.11일 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 김성수가 생일을 맞아 버킷리스트 중 하나인 '커플 댄스 배우기'에 도전하는 하루가 공개된다.김성수는 "사귀는 사람과 나이 들어서까지 함께 춤을 추는 게 오래된 로망이었다"며 생일날 박소윤에게 받은 '소원권'을 사용해 댄스스포츠를 배우자고 제안한다. 박소윤도 이를 흔쾌히 수락했고, 며칠 뒤 두 사람은 함께 댄스 교습소를 찾는다.남녀 강사와 인사를 나눈 두 사람은 직접 준비한 댄스 의상으로 갈아입는다. 예상보다 화려한 스타일에 강사들마저 놀라자 김성수는 "실력에 비해 의상이 과했다. 물의를 일으켜 죄송하다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다.두 사람은 '사랑의 춤'으로 불리는 룸바 배우기에 나선다. 김성수는 자신과 떼려야 뗄 수 없는 '벡터맨'에서 착안한 부캐릭터 '벡터'로 변신해 춤을 시작하고, 박소윤의 손을 잡은 채 강렬한 눈빛을 보낸다. 그러나 강사는 "사랑보다 공격에 가까운 눈빛 같다"고 말해 현장을 웃음바다로 만든다.김성수는 춤을 추는 과정에서도 중심을 잡지 못하고 연신 휘청거린다. 이에 강사는 "하체가 왜 이렇게 부실하시냐"며 모두를 폭소케 한다.공개된 사진에는 김성수와 박소윤이 댄스 스포츠 수업 중 밀착한 모습이 담겼다. 김성수는 박소윤의 머리를 감싸 안는 동작조차 지나치게 강하게 표현해 "벡터님이 전반적으로 문제가 많다"는 평가를 받는다. 결국 강사가 박소윤의 파트너로 나서 직접 시범을 보인다.두 사람의 자연스러운 호흡을 지켜보던 김성수는 "나랑 할 때는 그렇게 안 하더니, 선생님이랑은 그렇게 잘 하냐"며 질투심을 드러낸다. 강사가 "앞으로 계속 파트너를 바꿔서 진행할까요?"라고 농담을 건네자 김성수는 당황한 기색을 감추지 못했다.커플 댄스를 추게 된 김성수와 박소윤의 데이트 현장은 11일 밤 10시 방송되는 '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr