채널A '신랑수업2'에서 김성수가 소개팅으로 만난 썸녀 박소윤과 함께 커플 댄스에 도전한다. 오랫동안 꿈꿔온 로망을 실현하기 위해 댄스스포츠 수업에 나선 가운데, 예상치 못한 질투심까지 드러내며 웃음을 안길 예정이다. 두 사람이 완성한 룸바 무대에도 관심이 쏠린다.
11일 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 김성수가 생일을 맞아 버킷리스트 중 하나인 '커플 댄스 배우기'에 도전하는 하루가 공개된다.
김성수는 "사귀는 사람과 나이 들어서까지 함께 춤을 추는 게 오래된 로망이었다"며 생일날 박소윤에게 받은 '소원권'을 사용해 댄스스포츠를 배우자고 제안한다. 박소윤도 이를 흔쾌히 수락했고, 며칠 뒤 두 사람은 함께 댄스 교습소를 찾는다.
남녀 강사와 인사를 나눈 두 사람은 직접 준비한 댄스 의상으로 갈아입는다. 예상보다 화려한 스타일에 강사들마저 놀라자 김성수는 "실력에 비해 의상이 과했다. 물의를 일으켜 죄송하다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다. 두 사람은 '사랑의 춤'으로 불리는 룸바 배우기에 나선다. 김성수는 자신과 떼려야 뗄 수 없는 '벡터맨'에서 착안한 부캐릭터 '벡터'로 변신해 춤을 시작하고, 박소윤의 손을 잡은 채 강렬한 눈빛을 보낸다. 그러나 강사는 "사랑보다 공격에 가까운 눈빛 같다"고 말해 현장을 웃음바다로 만든다.
김성수는 춤을 추는 과정에서도 중심을 잡지 못하고 연신 휘청거린다. 이에 강사는 "하체가 왜 이렇게 부실하시냐"며 모두를 폭소케 한다.
공개된 사진에는 김성수와 박소윤이 댄스 스포츠 수업 중 밀착한 모습이 담겼다. 김성수는 박소윤의 머리를 감싸 안는 동작조차 지나치게 강하게 표현해 "벡터님이 전반적으로 문제가 많다"는 평가를 받는다. 결국 강사가 박소윤의 파트너로 나서 직접 시범을 보인다.
두 사람의 자연스러운 호흡을 지켜보던 김성수는 "나랑 할 때는 그렇게 안 하더니, 선생님이랑은 그렇게 잘 하냐"며 질투심을 드러낸다. 강사가 "앞으로 계속 파트너를 바꿔서 진행할까요?"라고 농담을 건네자 김성수는 당황한 기색을 감추지 못했다.
커플 댄스를 추게 된 김성수와 박소윤의 데이트 현장은 11일 밤 10시 방송되는 '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
11일 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 김성수가 생일을 맞아 버킷리스트 중 하나인 '커플 댄스 배우기'에 도전하는 하루가 공개된다.
김성수는 "사귀는 사람과 나이 들어서까지 함께 춤을 추는 게 오래된 로망이었다"며 생일날 박소윤에게 받은 '소원권'을 사용해 댄스스포츠를 배우자고 제안한다. 박소윤도 이를 흔쾌히 수락했고, 며칠 뒤 두 사람은 함께 댄스 교습소를 찾는다.
남녀 강사와 인사를 나눈 두 사람은 직접 준비한 댄스 의상으로 갈아입는다. 예상보다 화려한 스타일에 강사들마저 놀라자 김성수는 "실력에 비해 의상이 과했다. 물의를 일으켜 죄송하다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다. 두 사람은 '사랑의 춤'으로 불리는 룸바 배우기에 나선다. 김성수는 자신과 떼려야 뗄 수 없는 '벡터맨'에서 착안한 부캐릭터 '벡터'로 변신해 춤을 시작하고, 박소윤의 손을 잡은 채 강렬한 눈빛을 보낸다. 그러나 강사는 "사랑보다 공격에 가까운 눈빛 같다"고 말해 현장을 웃음바다로 만든다.
김성수는 춤을 추는 과정에서도 중심을 잡지 못하고 연신 휘청거린다. 이에 강사는 "하체가 왜 이렇게 부실하시냐"며 모두를 폭소케 한다.
공개된 사진에는 김성수와 박소윤이 댄스 스포츠 수업 중 밀착한 모습이 담겼다. 김성수는 박소윤의 머리를 감싸 안는 동작조차 지나치게 강하게 표현해 "벡터님이 전반적으로 문제가 많다"는 평가를 받는다. 결국 강사가 박소윤의 파트너로 나서 직접 시범을 보인다.
두 사람의 자연스러운 호흡을 지켜보던 김성수는 "나랑 할 때는 그렇게 안 하더니, 선생님이랑은 그렇게 잘 하냐"며 질투심을 드러낸다. 강사가 "앞으로 계속 파트너를 바꿔서 진행할까요?"라고 농담을 건네자 김성수는 당황한 기색을 감추지 못했다.
커플 댄스를 추게 된 김성수와 박소윤의 데이트 현장은 11일 밤 10시 방송되는 '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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