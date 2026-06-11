최미나수가 패션 감각과 배려심으로 시청자들의 눈길을 끌었다./사진=tvN '킬잇' 방송 화면 캡처

최미나수가 패션 감각과 배려심으로 시청자들의 눈길을 끌었다./사진=tvN '킬잇' 방송 화면 캡처

최미나수가 패션 감각과 배려심으로 시청자들의 눈길을 끌었다.최미나수는 지난 9일 방송된 tvN 예능 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇') 5회에서 본선 진출자 18인 중 한 명으로 첫 번째 미션에 참여했다.이날 참가자들은 '로우 코스트'를 주제로 1인당 8만 원의 예산 안에서 3시간 내 머리부터 발끝까지 스타일링을 완성한 뒤 개별 콘텐츠를 업로드해야 했다.최미나수는 수많은 빈티지 의상 가운데 자신에게 어울리는 아이템을 골라 총 6만5000원으로 웨스턴 빈티지룩을 완성했다. 스타일링을 마친 뒤에는 스스로를 "패션 천재"라고 소개하며 웃음을 자아냈고, 이후 촬영도 무리 없이 마쳤다.동료를 챙기는 모습도 방송에 담겼다. 김나라가 스타일링에 대한 자신감을 잃고 고민하자 최미나수는 "포즈로 승부 볼 수 있다"며 응원을 건넸다. 이후 미션이 끝날 때까지 곁에서 조언을 아끼지 않았다.김나라는 인터뷰를 통해 "살짝 패닉이 온 상태였는데 옆에서 멘탈 케어를 해준 최미나수 덕분에 '아 그렇지! 해야지' 하면서 살아났다"고 고마움을 전했다. 대중 평가에서도 높은 반응을 얻었다. 참가자들이 업로드한 콘텐츠는 대중 평가 50%, 자체 평가 50%를 합산해 순위를 결정했으며, 대중 평가는 3시간 동안 집계된 SNS '좋아요' 수를 기준으로 진행됐다.최미나수는 게시물 공개 15분 만에 전체 좋아요 수 3위에 올랐으며, 최종적으로 4500개 이상의 좋아요를 기록했다. 이를 본 참가자들은 "미나수 씨가 인기 많은 줄은 알고 있었다", "역시 화제성 1위구나"라고 반응했다.방송에서는 자연스러운 일상 모습도 공개됐다. 화장기 없는 얼굴로 참가자들에게 사탕을 나눠주고, 헤어롤을 만 채 토스트를 굽다 태우는가 하면, "나 최미나수야"라고 외치며 스스로를 다독이는 모습이 담겼다. 최미나수는 첫 번째 미션을 최종 8위로 마무리하고 두 번째 미션에 돌입했다.최미나수는 지난 1월 공개된 넷플릭스 '솔로지옥5'에서 착용한 5만 원대 노란 원피스로 화제를 모았다. 해당 원피스는 SPA 브랜드 제품으로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr