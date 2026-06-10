박명수가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'위대한 가이드3' 1화가 공개됐다. / 사진=MBC에브리원

'위대한 가이드3' 1화가 공개됐다. / 사진=MBC에브리원

'위대한 가이드3' 박명수가 해외에서 버스에 탑승하지 못해 낙오됐다.지난 9일 첫 방송된 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서는 아프리카 에티오피아로 떠난 박명수, 최다니엘, 이무진의 모습이 공개됐다.이날 세 사람은 목적지를 모른 채 공항에 모였다가 에티오피아로 향한다는 사실을 듣고 현지 정보를 찾아보기 시작했다. PD가 "지난 시즌에 경험했던 르완다가 아프리카의 스위스라면, 에티오피아는 아프리카의 상급 버전"이라고 설명하자 박명수는 "이번이 나의 마지막 여행인 것 같다"고 말하며 불안해했다. 최다니엘 역시 "이렇게 무방비하게 떠나는 건 처음이라 어리벙벙하다"며 긴장한 모습을 보였다. 특히 출국 두 달 전 현지 화산이 폭발했다는 소식까지 접한 박명수는 "그럼 가면 안 되는 거 아니냐"라며 걱정을 감추지 못했다.에티오피아 수도 아디스아바바에 도착한 세 사람은 남부 지역으로 이동하기 위해 국내선을 한 번 더 타야 한다는 안내를 받았다. 랜선 가이드 아유는 첫 목적지로 아르바민치를 선택한 이유에 대해 "에티오피아의 첫 이미지가 다른 나라의 도시와 비슷하게 느껴지지 않길 바랐다. 남부 쪽은 부족도 많고 야생동물도 많아 진짜 에티오피아의 모습을 볼 수 있는 곳"이라고 설명했다.하지만 남부로 가기 위한 국내선 대기 중 박명수가 낙오되는 해프닝이 발생했다. 갑작스러운 장트러블이 찾아온 박명수가 화장실에 간 사이 보딩 버스가 떠나버린 것. 사상 초유의 낙오 해프닝이 발생하며 시작부터 험난한 여정을 예고했다.아르바민치에 도착한 세 사람은 현지의 주요 교통수단인 삼륜차 '바자즈'를 타고 이동하며 본격적인 여행을 시작했다. 길거리 곳곳을 오가는 소와 염소 떼를 본 박명수는 "살아있는 아프리카 같다"고 말했고, 이무진은 "처음 와보는데 정겨웠다"며 신기해했다. 이동 중 강가에서 목욕을 하는 현지인을 발견해 놀라기도 했다. 이에 아유는 "인프라가 부족한 곳은 사람들이 강이나 호수에서 씻기도 한다. 이런 투박한 모습을 볼 수 있는 것도 아프리카의 매력"이라고 설명했다.이날 세 사람은 차모 호수를 찾았다. 호수 위에 형성된 나무 군락과 하늘을 나는 독수리 등 이국적인 풍경이 펼쳐졌고, 이를 지켜보던 전소민도 "와 신기하다"며 감탄했다. 멤버들 역시 대자연의 풍경을 바라보며 감탄을 이어갔다. 하지만 밝은 분위기는 오래가지 않았다. 세 사람은 나일악어가 서식하는 악어섬 인근으로 향했고, 보트 선장은 "여기의 악어가 어부를 잡아먹었다"고 경고했다. 이후 보트가 악어섬에 가까워지자 악어들이 모습을 드러내기 시작했고, 갑자기 한 마리가 물속으로 뛰어들면서 현장은 긴장감에 휩싸였다.결국 공포를 참지 못한 멤버들은 선장에게 "고 홈(Go Home)!"을 외쳤고, 배를 황급히 후진해 무사히 악어섬을 탈출했다. 스튜디오에서 아유는 "아직까지 악어가 여행객을 공격한 적은 없다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr