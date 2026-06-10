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그룹 TWS(투어스)가 일본레코드협회로부터 또 한 번 골드 디스크 인증을 받았다.10일 일본레코드협회 발표에 따르면, TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)의 미니 5집 'NO TRAGEDY'는 5월 기준 출하량 25만 장을 넘기며 '플래티넘' 인증을 획득했다. 일본레코드협회는 매월 음반 누적 출하량을 토대로 10만 장 이상은 '골드', 25만 장 이상은 '플래티넘', 50만 장 이상은 '더블 플래티넘'으로 구분해 인증을 부여한다.TWS가 '플래티넘' 인증을 받은 것은 지난해 7월 일본 데뷔 싱글 'Nice to see you again(하지메마시테)' 이후 이번이 두 번째다. 앞서 발매한 미니 4집 'play hard', 미니 3집 'TRY WITH US', 싱글 1집 'Last Bell'까지 포함하면 TWS는 현재까지 총 5장의 앨범을 골드 디스크 인증 명단에 올렸다.'NO TRAGEDY'는 현지 발매 첫날인 5월 4일에만 약 20만 장이 판매되며 오리콘 '주간 앨범 랭킹'과 '주간 앨범 합산 랭킹', 빌보드 재팬 '톱 앨범 세일즈'에서 정상을 차지했다. 일본 아이튠즈와 애플 뮤직 K-팝 부문 '톱 앨범' 차트에서도 각각 1위와 2위에 올랐다.'NO TRAGEDY'는 최근 발표된 빌보드 재팬 2026년 상반기 결산 '톱 앨범 세일즈' 부문 10위에 이름을 올렸다. 이는 5세대 K-팝 앨범 중 최고 순위다. TWS는 종합 송 차트와 종합 앨범 차트 포인트를 합친 '아티스트 100' 차트에도 진입했다.TWS는 오는 11일 대한민국 축구국가대표팀 공식 응원가 'Dream With Us'를 발매한다. 또 이들은 오는 27일과 28일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 '2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN SEOUL'을 열고 아시아 8개 도시 투어의 막을 올린다. 앞서 진행된 티켓 예매에서는 시야제한석까지 전석 매진을 기록했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr