배우 김소연, 김지석, 윤현민, 황우슬혜가 JTBC 새 드라마 '연애의 재발견'으로 호흡을 맞춘다./사진=소속사 제공

배우 김소연, 김지석, 윤현민, 황우슬혜가 JTBC 새 드라마 '연애의 재발견'으로 호흡을 맞춘다./사진=소속사 제공

배우 김소연, 김지석, 윤현민, 황우슬혜가 JTBC 새 드라마 '연애의 재발견'으로 호흡을 맞춘다.'연애의 재발견'은 이혼한 부부가 집을 공유하는 것은 물론 같은 직장에서 다시 만나며 서로를 새롭게 알아가는 과정을 그린 생활밀착형 오피스 휴먼 멜로다. 누구보다 뜨겁게 사랑해 결혼했지만, 부부라는 역할 속에서 서로를 잃어버린 두 사람이 이혼 후 한집살이와 직장 생활을 함께하며 관계의 전환점을 맞는다.김소연은 제라비 호텔 VIP 클럽라운지 프런트 계약직 장하경 역을 맡는다. 앞서 배우 이상우와 결혼한 김소연은 이번 작품에서 결혼과 육아로 경력단절을 겪은 뒤 이혼 후 호텔리어로 복귀하는 인물을 연기한다. 한때 미모와 센스, 뛰어난 기억력, 친절함까지 갖춘 호텔리어였던 하경은 아내와 며느리, 엄마라는 역할에 치이며 자신을 잃어버린 인물이다. 이후 호텔로 복귀한 그는 전남편과 같은 집, 같은 직장에서 다시 마주하며 새로운 삶을 시작한다.김지석은 제라비 호텔 VIP 클럽라운지 마케팅 차장 이동진으로 분한다. 사람 좋아하고 술 좋아하며 운동신경까지 뛰어난 그는 가족을 위해 최선을 다해 살아왔다고 믿었지만, 어느 날 행복하지 않다는 아내의 이혼 통보를 받는다. 이후 하경과 재회한 동진은 잃어버린 관계를 다시 돌아보기 시작한다.윤현민은 제라비 호텔 VIP 클럽라운지 전담팀 팀장 박무혁 역을 맡는다. 준수한 외모와 뛰어난 능력을 갖춘 그는 9년 전 우연히 만난 하경을 잊지 못한 채 살아온 인물이다. 호텔에서 다시 만난 하경에게 적극적으로 다가가며 극의 긴장감을 더한다.황우슬혜는 하경의 옛 직장 선배이자 절친 오유미로 출연한다. 카페 운영자이자 바리스타 강사, 유명 유튜버인 유미는 "결혼은 선택, 연애는 필수"를 외치며 자유롭게 살아가는 인물이다. 그러나 밝은 모습 뒤에는 누구에게도 쉽게 털어놓지 못한 사연을 품고 있다.작품은 이혼한 부부의 '쉐어하우스'라는 설정을 바탕으로 결혼과 이혼, 가족의 의미를 현실적으로 풀어낸다. 감정을 배제한 동거 수칙 속에서 두 사람은 결혼 생활 동안 미처 보지 못했던 상처와 배려, 애정을 다시 발견하게 된다.제작진은 "김소연, 김지석, 윤현민, 황우슬혜가 각자의 매력과 연기 내공으로 '연애의 재발견' 속 인물들을 더욱 입체적으로 완성해 줄 것으로 기대한다"며 "한때 뜨겁게 사랑했지만, 서로를 잃어버렸던 사람들이 다시 자신과 상대를 발견해 가는 이야기를 유쾌하고 따뜻하게 담아낼 예정"이라고 전했다.'연애의 재발견'은 2026년 하반기 방송 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr