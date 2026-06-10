'취사병 전설이 되다'에서 강성재 역을 맡은 박지훈 / 사진=tvN

'취사병 전설이 되다'에서 강성재 역을 맡은 박지훈 / 사진=tvN

'취사병 전설이 되다' 박지훈이 부대 해체라는 초유의 위기를 맞았다.지난 9일 방송된 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 10회에서는 소초 폐쇄라는 사상 초유의 기로에 선 강성재의 고군분투가 펼쳐졌다.이날 방송에서 박지훈은 연이은 악재 속 흔들리는 강성재의 감정을 안정적으로 그려냈다. 극 중 강성재는 지원과장 이민구(한민 분)의 보복성 전수조사로 소초원들이 대거 벌점을 받고, 자신을 지지해 주던 조예린(한동희 분)까지 연행되면서 위기에 놓였다.위기 속에서도 박지훈의 존재감은 돋보였다. 그는 해결책을 찾기 위해 고심하는 강성재의 감정을 섬세하게 표현하며 극의 몰입도를 높였다. 특히 "맛있는 요리에는 사람의 마음을 움직이는 힘이 있다"는 굳건한 신념으로 정면 돌파를 택했다.강성재의 노력 끝에 소초장은 무사히 복귀했다. 그러나 방송 말미 강림소초 폐쇄 조치 공문이 전달되면서 또 다른 위기가 찾아왔다. 부대 해체를 막기 위해 '군 급식 요리 경연 대회 우승'이라는 과제를 마주한 강성재가 이를 어떻게 헤쳐 나갈지 관심이 쏠린다.한편 '취사병 전설이 되다'는 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 티빙과 tvN을 통해 만나볼 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr