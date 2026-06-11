정경호와 최수영의 결별 소식이 전해진 가운데, 장기 공개 연애 중인 이광수와 이선빈 커플을 향한 관심이 커지고 있다./사진=SNS 갈무리

정경호와 최수영의 결별 소식이 전해진 가운데, 장기 공개 연애 중인 이광수와 이선빈 커플을 향한 관심이 커지고 있다./사진=SBS '비서진' 방송 화면 캡처

최근 정경호와 최수영의 결별 소식이 전해진 가운데, 장기 공개 연애 중인 이광수와 이선빈 커플을 향한 관심이 커지고 있다.이광수가 지난해 11월 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'에 출연해 결혼에 대한 돌직구 질문을 받고 진땀을 흘렸다. 이광수와 이선빈은 연예계 대표 장수 커플로 꼽힌다. 두 사람은 2016년 SBS '런닝맨'을 통해 처음 인연을 맺었고, 2018년 열애를 인정한 뒤 8년째 공개 연애를 이어오고 있다. 9세 나이 차이를 극복하고 오랜 시간 변함없는 관계를 유지하며 대중의 응원을 받아왔다.이서진은 이광수를 만나자마자 "내가 네 여자친구(이선빈)를 미용실에서 가끔 본다"며 친근하게 말을 건넸다. 이에 이광수는 "네 잘 만나고 있습니다"라고 답하며 변함없는 애정을 내비쳤다. 이어 "오래됐지?"라는 질문에는 "8년쯤 됐다"고 말했다.김광규는 "(연애한 지) 2년 넘으면 결혼하든지 헤어지든지 하더라고. 서진이가. 서진이는 1년 넘긴 적이 없대"라고 농담을 던졌다. 이서진은 "1년은 있어. 2년은 없지"라고 받아쳤다.이서진은 "2년 넘기면 결혼해야지. 오래 사귀었잖아. 어떡할 거야? 할 거야, 헤어질 거야?"라고 재차 물었고, 이광수는 "이게 뭐야, 갑자기"라며 당황한 기색을 보였다. 이서진은 "그래, 알아서 해. 헤어지면 또 어때"라고 짓궂게 몰아갔다.그러자 이광수는 "또 새로운 사람 만나면 되지"라는 말에 "아니다. 무슨 얘기를 자꾸 하시는 거냐. 안 헤어진다니까, 왜"라고 발끈해 웃음을 안겼다.해당 장면은 지난 9일 정경호와 최수영이 14년 열애 끝에 결별을 인정한 뒤 다시 화제를 모으고 있다. 오랜 기간 공개 연애를 이어온 대표 커플이었던 정경호와 최수영의 이별 소식에 아쉬움이 이어지는 가운데, 연예계 장수 커플로 꼽히는 이광수·이선빈 커플의 향후 행보에도 관심이 쏠리고 있다.또 다른 연예계 대표 장수 커플로는 20년째 공개 연애 중인 오나라와 김도훈이 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr