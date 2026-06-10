배우 한다감의 어린 시절 사진이 공개됐다./사진제공=KBS

배우 한다감의 어린 시절 사진이 공개됐다./사진제공=KBS

'연예계 최고령 산모' 배우 한다감(47)의 ‘육아 난이도 최상급’ 어린 시절이 공개된다.10일 방송되는 KBS2 예능 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’(이하 ‘슈돌’) 625회는 ‘아빠의 평생 여행메이트’편으로 꾸며진다.이날 방송에는 한다감의 어린 시절 사진이 공개된다. 개구진 표정이 그의 '장꾸력'을 예감케 한다. 한다감의 어머니는 “다감이가 호기심이 정말 많았다”며 “동네 사람들이랑 같이 담근 장이 든 장독대의 고추장으로 촉감 놀이를 했다”고 밝힌다.장독대 안이 궁금했던 한다감이 흙 묻은 손으로 고추장을 휘젓은 후 볼터치를 하듯 자신의 얼굴과 친구들의 얼굴에 고추장을 발라줬다고. 이에 한다감은 “고추장이 많이 궁금했나 봐”라며 어린시절 자신의 심정을 대변한다. 이어 한다감은 “나 닮은 아들을 낳을 것 같다. 마음의 준비를 단단히 하는 중”이라고 밝힌다.한편, 한다감은 2020년 1살 연상의 사업가와 결혼했다. 한다감은 과거 예능에서 1000평 규모의 한옥 저택 친정집을 공개해 화제를 모은바 있다. 집에는 찜질방부터 연회실, 바비큐 공간까지 마련돼 있었다. 집 주변을 산책하는 데만 약 30분 걸릴 정도라고 설명했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr