최근 '멋진 신세계' 측이 주인공들의 증명사진을 공개했다. / 사진=SBS 드라마 공식 SNS 캡처

'멋진 신세계'에서 활약 중인 임지연 / 사진제공=SBS

배우 임지연, 허남준의 주연작 '멋진 신세계'가 TV-OTT 통합 화제성 순위에서 3주 연속 1위를 차지했다.SBS 금토드라마 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 악질해진 무명배우 신서리(임지연 분)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준 분)의 로맨스 코미디를 그린다.'멋진 신세계'는 지난주 최고 시청률 11.3%을 기록했다. 또한 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 6월 1주 차 화제성 순위에서 3주 연속 TV-OTT 통합 화제성 부문 1위를 수성했으며, 출연진 화제성 부문에서도 임지연(신서리/강단심 역), 허남준(차세계 역), 장승조(최문도 역)가 각각 2, 3, 6위에 올랐다. (6/1~6/7 기준)임지연은 극 중 조선을 뒤흔든 악녀 강단심의 영혼이 깃든 무명배우 신서리 역을 맡아 활약 중이다. 그는 조선 출신의 '빙의 서리'부터 희빈 강씨, 나인 시절의 단심, 무명배우 신서리까지 각기 다른 모습을 섬세하게 그려내며 캐릭터의 입체감을 더했다.특히 조선에서 21세기로 넘어온 악녀라는 독특한 설정을 자연스럽게 소화하며 극을 이끌고 있다. 조선식 말투와 강단 있는 매력을 오가며 캐릭터의 개성을 살렸다는 평가를 받고 있다.한편 지난 10화 방송 후 공개된 예고에서 신서리가 트럭 사고 이후 조선으로 돌아간 모습이 그려져 충격을 안겼다. 과연 조선으로 돌아간 서리가 다시 21세기 대한민국으로 돌아올 수 있을지 관심이 쏠린다.'멋진 신세계'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr