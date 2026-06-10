이상민 / 사진=텐아시아 DB

이상민은 지난 9일(화) 방송된 채널A ‘하트시그널5’에서 활약했다 / 사진 제공 : 채널A ‘하트시그널5’ 방송 캡처

방송인 이상민이 과몰입하는 모습을 보였다.지난 9일 방송된 채널A '하트시그널5'에서 이상민은 박우열이 강유경에게 미안한 마음을 전하자 "'미안해'라는 말은 이 사람과의 관계를 끝까지 가져가고 싶은 마음에서 나올 수 있는 말"이라고 짚어냈다. 이어 이상민은 입주자들의 술자리에서 솔직한 대화가 오가자 "자 여러분 이제부터 전쟁 시작합니다"라며 몰입도를 끌어올렸다.이상민은 입주자들의 사소한 행동 하나하나를 포착하며 핑크빛 기류를 형성하는 박우열과 강유경을 보고 질투하는 최소윤에게 "너무 귀여워"라고 말했다. 또, 이상민은 사랑방에서 강유경과 영화를 보던 박우열이 겉옷을 벗자 자리에서 벌떡 일어나며 과몰입했다. 이어 두 사람이 있는 사랑방으로 거침없이 직진하는 최소윤을 간절한 손짓으로 만류하기도 했다.또한 이상민은 김민주와 김성민의 마음이 어긋나는 순간을 포착하고 "의미를 떠나서 이게 지금 민주한테 해야 할 말인가"라며 탄식했다. 이상민은 미묘하게 변해가는 기류를 보고 "유경 씨하고 우열이 사이에 어떤 문제가 일어날 것 같다"며 앞으로 펼쳐질 파란을 예견했다.한편 이상민이 출연하는 '하트시그널5'는 매주 화요일 밤 10시 채널A에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr