가수 서인영이 재혼을 앞둔 예비 신랑과의 스킨십 비하인드를 풀었다.
9일 서인영 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 결혼 심경 최초 공개 (오해와 진실, 결혼식)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 서인영은 처음 만난 날 첫 키스를 했다고 폭탄 발언을 했다. 그는 "첫 키스에 사귀는 건 아니다. 나도 모르게 뽀뽀했다. 키스와 중간 사이"라고 덧붙였다. 또 "혀 들어갔으면 키스냐"고 되물은 후 "그럼 키스"라고 너스레를 떨었으며 "마지막 키스는 어제다. 데이트를 매일 한 만큼 뽀뽀도 맨날 했다”고 말했다.
또한 서인영은 결혼식을 유튜브를 통해 공개하겠다고 선언했다. 그는 "결혼식은 교회에서 스몰웨딩 할 것"이라며 "축가는 아직 안 정했다. 일단 god 김태우 오빠가 빚을 진 게 있다"고 결혼식 계획 일부를 공개했다. 신혼여행에 관해 서인영은 "꼭 가야 하나 싶다. 나는 로망이 없다. 초반에 오버 액션 다 하지 않았냐. 꽃장식 협찬은 안 한다"고 했다. 과거 서인영은 첫 결혼식 당시 1억 원 꽃장식으로 화제를 모은 바 있다.
서인영은 올해 하반기 최지훈 대표와 결혼한다. 최지훈 대표가 운영하는 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)는 브랜드 익스피리언스(BE) 기업으로 XR 콘텐츠 제작, 메타버스 등 통합 마케팅 커뮤니케이션 기반 프로젝트를 진행하고 있다. 또한 자체 숏폼 드라마 콘텐츠 제작에도 나서는 등 사업 영역을 확대 중이다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
9일 서인영 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 결혼 심경 최초 공개 (오해와 진실, 결혼식)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 서인영은 처음 만난 날 첫 키스를 했다고 폭탄 발언을 했다. 그는 "첫 키스에 사귀는 건 아니다. 나도 모르게 뽀뽀했다. 키스와 중간 사이"라고 덧붙였다. 또 "혀 들어갔으면 키스냐"고 되물은 후 "그럼 키스"라고 너스레를 떨었으며 "마지막 키스는 어제다. 데이트를 매일 한 만큼 뽀뽀도 맨날 했다”고 말했다.
또한 서인영은 결혼식을 유튜브를 통해 공개하겠다고 선언했다. 그는 "결혼식은 교회에서 스몰웨딩 할 것"이라며 "축가는 아직 안 정했다. 일단 god 김태우 오빠가 빚을 진 게 있다"고 결혼식 계획 일부를 공개했다. 신혼여행에 관해 서인영은 "꼭 가야 하나 싶다. 나는 로망이 없다. 초반에 오버 액션 다 하지 않았냐. 꽃장식 협찬은 안 한다"고 했다. 과거 서인영은 첫 결혼식 당시 1억 원 꽃장식으로 화제를 모은 바 있다.
서인영은 올해 하반기 최지훈 대표와 결혼한다. 최지훈 대표가 운영하는 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)는 브랜드 익스피리언스(BE) 기업으로 XR 콘텐츠 제작, 메타버스 등 통합 마케팅 커뮤니케이션 기반 프로젝트를 진행하고 있다. 또한 자체 숏폼 드라마 콘텐츠 제작에도 나서는 등 사업 영역을 확대 중이다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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