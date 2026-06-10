가수 서인영이 재혼을 앞둔 예비 신랑과의 스킨십 비하인드를 풀었다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

가수 서인영이 재혼을 앞둔 예비 신랑과의 스킨십 비하인드를 풀었다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

가수 서인영이 재혼을 앞둔 예비 신랑과의 스킨십 비하인드를 풀었다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

가수 서인영이 재혼을 앞둔 예비 신랑과의 스킨십 비하인드를 풀었다.9일 서인영 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 결혼 심경 최초 공개 (오해와 진실, 결혼식)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.서인영은 처음 만난 날 첫 키스를 했다고 폭탄 발언을 했다. 그는 "첫 키스에 사귀는 건 아니다. 나도 모르게 뽀뽀했다. 키스와 중간 사이"라고 덧붙였다. 또 "혀 들어갔으면 키스냐"고 되물은 후 "그럼 키스"라고 너스레를 떨었으며 "마지막 키스는 어제다. 데이트를 매일 한 만큼 뽀뽀도 맨날 했다”고 말했다.또한 서인영은 결혼식을 유튜브를 통해 공개하겠다고 선언했다. 그는 "결혼식은 교회에서 스몰웨딩 할 것"이라며 "축가는 아직 안 정했다. 일단 god 김태우 오빠가 빚을 진 게 있다"고 결혼식 계획 일부를 공개했다.신혼여행에 관해 서인영은 "꼭 가야 하나 싶다. 나는 로망이 없다. 초반에 오버 액션 다 하지 않았냐. 꽃장식 협찬은 안 한다"고 했다. 과거 서인영은 첫 결혼식 당시 1억 원 꽃장식으로 화제를 모은 바 있다.서인영은 올해 하반기 최지훈 대표와 결혼한다. 최지훈 대표가 운영하는 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)는 브랜드 익스피리언스(BE) 기업으로 XR 콘텐츠 제작, 메타버스 등 통합 마케팅 커뮤니케이션 기반 프로젝트를 진행하고 있다. 또한 자체 숏폼 드라마 콘텐츠 제작에도 나서는 등 사업 영역을 확대 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr