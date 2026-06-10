전원주 아들이 전원주에게 아파트로의 이사를 권유했다. / 사진='전원주인공' 영상 캡처

전원주 아들이 전원주에게 아파트로의 이사를 권유했다. / 사진='전원주인공' 영상 캡처

전원주 아들이 고관절 수술을 한 어머니를 염려하며 엘리베이터가 있는 아파트로의 이사를 제안했다. 전원주도 긍정적으로 아들의 제안을 받아들였다.9일 유튜브 채널 '전원주인공'에서 공개된 영상에서는 전원주가 아들과 함께 절을 찾아 기도하는 모습이 담겼다. 기도를 올린 후 전원주 모자는 절 인근 계곡의 식당에서 식사하며 담소도 나눴다.아들은 최근 고관절 수술을 받은 전원주의 건강을 걱정하며 이사를 제안했다. 그는 "다리 아프시니 계단 올라가기 힘들잖나. (엘리베이터 있는) 아파트로 가는 게 어떠냐. 그 집은 팔지 말고 다른 사람한테 전세로 주고 어머니가 다시 오고 싶으면 그때 가도 되잖나"라고 말했다. 전원주는 잠시 고민에 빠졌다.전원주가 현재 거주 중인 구기동 자택은 과거 2억 원에 매입한 고으로, 현재 약 21배 가까이 가치가 상승한 것으로 알려졌다. 하지만 아들은 집값보다는 어머니의 건강과 편리를 더 생각했다. 아들은 "아파트에 한번 사시면 지금 살던 대로 가자고 해도 안 가실 거다"고 설득했다. 제작진도 "선우용여 선생님도 세 번 넘어졌다고 그러지 않았나. 큰일 난다고, 빨리 엘리베이터 있는 집으로 이사하라고 얘기하셨잖나. 선생님 또 넘어지시면 진짜 큰일 난다. 100세까지 하셔야 된다"라고 걱정했다. 전원주는 "100세까지 한다. 당연하다. 100세 아무것도 아니다"며 정정한 면모를 자랑했다.아들은 "다음에 저랑 아파트 전세 구하러 다녀보자"고 제안했다. 전원주는 "같이 가보자"며 이사에 긍정적 의사를 표했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr