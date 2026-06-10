고소영, 장동건 부부가 하와이 여행을 떠났다. / 사진=고소영 유튜브 캡처

고소영, 장동건 부부가 하와이 여행을 떠났다. / 사진=고소영 유튜브 캡처

배우 고소영이 유튜브를 통해 남편 장동건, 아들과 딸과 함께 보내는 일상을 공개했다.지난 9일 고소영의 유튜브 채널에는 '결혼 16년만에 처음 공개하는 고소영 가족의 100% 리얼 일상'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 고소영은 가족들과 함께 떠난 하와이 여행기를 공개했다. 영상에는 남편 장동건과 아들 준혁 군, 딸 윤설 양이 함께하는 일상이 담겼다.카메라 앞에 선 아들 준혁 군은 자신의 목소리가 녹음되는지 확인하며 관심을 보였다. 이어 딸 윤설 양은 엄마가 먹고 있던 바게트를 자연스럽게 가져가 먹어 웃음을 자아냈다. 남매는 촬영에도 적극적이었다. 준혁 군은 연신 카메라를 의식하며 호기심을 보였고, 윤설 양은 직접 카메라를 들고 엄마를 촬영해 눈길을 끌었다.여행지에서의 평범한 일상도 공개됐다. 고소영은 비싼 현지 물가 때문에 한국에서 챙겨온 식재료를 소개했다. 가족들은 함께 장을 보고 식사를 하며 여유로운 시간을 보냈다.장동건의 가정적인 모습도 눈길을 끌었다. 그는 가족들의 간식거리를 직접 챙기는가 하면 숙소에서는 아침으로 직접 토스트를 구우며 다정한 남편의 모습을 보여줬다. 이를 본 고소영은 "엉덩이 가벼운 남자가 최고"라며 남편에 대한 만족감을 내비쳤다.이후 장동건이 만든 토스트를 가족들이 함께 맛보는 시간도 이어졌다. 고소영은 "아빠 토스트를 처음 먹어본다"고 말했고, 아들 준혁 군과 딸 윤설 양은 남다른 먹성을 보여주며 보는 이들의 미소를 자아냈다.그간 고소영·장동건 부부는 자녀들의 사생활 노출을 최소화해왔다. 그러나 이번 영상에는 하와이 여행을 즐기는 가족의 모습이 담겼고, 두 자녀의 자연스러운 일상이 공개돼 이목을 집중시켰다.한편 고소영과 장동건은 지난 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr