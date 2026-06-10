방탄소년단/ 사진 제공 = 빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단의 'SWIM'이 미국 빌보드 메인 송차트 '핫 100'에서 2주 연속 역주행했다.9일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(6월 13일 자)에 따르면, 방탄소년단 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 타이틀곡 'SWIM'은 '핫 100' 41위에 올랐다. 전주 대비 3계단 상승한 순위다.'SWIM'은 지난 5월 30일 자 차트에서 55위를 기록한 뒤 6월 6일 자 차트에서 44위로 올라섰고, 이번 주에는 다시 41위를 차지했다. 발매 11주 차에도 순위 상승을 이어가며 꾸준한 성과를 내고 있다. 방탄소년단은 앞서 '아리랑'과 'SWIM'으로 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상에 오른 바 있다.글로벌 차트에서도 존재감을 이어갔다. 'SWIM'은 이번 주 '글로벌 200' 5위, '글로벌(미국 제외)' 2위를 기록했다. 또한 '글로벌(미국 제외)' 차트에서는 앨범 수록 가창곡 13곡이 모두 11주 연속 차트에 이름을 올렸다.지난주 'SWIM'은 '글로벌(미국 제외)' 차트에서 통산 8번째 1위를 기록했다. 이는 2026년 발표곡 가운데 최다 1위 기록이자, 방탄소년단의 히트곡 'Dynamite'가 보유한 해당 차트 최장기간 1위 기록과 같은 수치다.방탄소년단은 이 차트에서 통산 8곡을 1위에 올렸다. 이는 배드 버니(Bad Bunny), 테일러 스위프트(Taylor Swift) 등이 보유한 4곡보다 많은 수치다. 'SWIM'은 이와 함께 '팝 에어플레이' 13위, '어덜트 팝 에어플레이' 18위를 기록하며 라디오 차트에서도 순위를 유지했다.방탄소년단은 오는 12~13일 부산 아시아드주경기장에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN'을 개최한다. 공연 둘째 날인 13일은 방탄소년단의 데뷔 13주년 기념일로, 이를 기념하는 '2026 BTS FESTA'도 함께 열린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr