'하트시그널5' 출연자 A씨의 불륜 의혹이 제기됐다.

'하트시그널5'의 메인 포스터 / 사진제공=채널A

이하 '하트시그널5' 제작진 입장문 전문

'하트시그널5' 제작진이 출연자 불륜 의혹과 관련해 공식 입장을 밝혔다.지난 9일 채널A '하트시그널5' 제작진은 공식 SNS를 통해 "현재 일부 출연자와 관련한 의혹에 대해 사실 관계를 확인 중에 있다"며 입장을 밝혔다.제작진은 "현재 사안을 무겁게 받아들이고 있다. 사실 여부와 관계없이 해당 출연진의 방송 방향을 신중히 검토하고 있다"고 말했다. 그러면서 "시청자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 덧붙였다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 '하트시그널5' 출연자 A씨가 상간자 손해배상 소송에 휘말린 당사자라는 주장이 담긴 글이 올라왔다. 작성자는 A씨가 부정행위로 한 가정을 파탄에 이르게 했으며, 피해자를 상대로 법적 대응을 시사하는 등 2차 가해를 하고 있다고 주장했다.또한 A씨가 '하트시그널5' 지원 당시부터 촬영 기간까지 자녀를 둔 유부남과 부적절한 관계를 이어왔다는 의혹도 제기돼 파장이 일었다.안녕하십니까. '하트시그널5' 제작진 입니다.현재 일부 출연자와 관련한 의혹에 대해 사실 관계를 확인 중에 있습니다.제작진은 현재 사안을 무겁게 받아들이고 있습니다.사실 여부와 관계없이 해당 출연진의 방송 방향을 신중히 검토하고 있습니다.시청자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.'하트시그널5' 제작진 드림정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr