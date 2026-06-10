가수 서인영이 재혼을 앞두고 예비 신랑에 대한 애정과 결혼 계획을 공개했다./사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영' 화면 캡처

가수 서인영이 재혼을 앞두고 예비 신랑에 대한 애정과 결혼 계획을 공개했다./사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영' 화면 캡처

가수 서인영이 재혼을 앞두고 예비 신랑에 대한 애정과 결혼 계획을 공개했다./사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영' 화면 캡처

가수 서인영이 재혼을 앞두고 예비 신랑에 대한 애정과 결혼 계획을 공개했다.지난 9일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 결혼심경 최초공개 (오해와 진실,결혼식)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.서인영은 예비 신랑의 직업에 대해 "열심히 일하는 직장인이다. '기업인 사업가'라고 하던데 월급 CEO"라고 설명했다. 이어 예비 신랑의 책임감에 끌렸다고 털어놨다. 그는 "내가 다 탕진하고 없다. 보통 내가 남자보다 더 많이 버는 스타일이었다. 과거형이긴 하지만"이라며 "나에 대해 책임질 수 있냐고 물어봤더니 그렇다고 하더라. 내 돈에 관해 물어본 적도 없다"고 말했다.그러면서 "내가 돈을 잘 버는 것에 대해 이용한 사람도 있었다. 그런데 처음부터 '내가 다 할 수 있다'고 하더라. 책임감도 크다"며 "(결혼 기사가 나온 뒤) 이름과 회사도 다 공개됐는데 '너를 위해서라면 나는 다 괜찮다. 아무것도 신경 쓰지 마라. 스트레스만 받지 마라'고 하더라"고 전했다. 또 "내 인생에 이런 남자를 만나 본 건 처음이다. 이런 성향의 사람을 만난 것도 처음"이라며 남다른 애정을 나타냈다.신혼집 계획도 언급했다. 서인영은 "나는 남양주에 계속 살고 싶다. 마음이 너무 편하고 내가 변하는 게 없었으면 좋겠다"고 밝혔다. 2세 계획에 대해서는 "아기는 아직 생각 없다"며 "지금은 내가 지켜야 할 사람이 생겼다. 그러니까 계획을 갖고 해야 한다. 난자를 얼리든가"라고 말했다.결혼식은 교회에서 스몰 웨딩 형태로 진행할 예정이라고 했다. 그는 "(첫 번째) 결혼에서는 오바 액션 다 했다. 1억 꽃장식, 이번엔 협찬 안 할 거다"라며 "그게 필요 없다는 걸 뼈저리게 느꼈다. 다 필요 없다"고 털어놨다.서인영은 올 하반기 6세 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 결혼을 앞두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr