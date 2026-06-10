전원주가 아들과 절을 방문했다. / 사진='전원주인공' 영상 캡처

전원주가 아들과 절을 방문했다. / 사진='전원주인공' 영상 캡처

전원주가 아들과 함께 절을 방문했다. 아들은 다사다난한 가정사, 전원주가 맡은 역할 때문에 과거엔 어머니와 있는 걸 싫어했다고 고백했다. 전원주는 미안한 듯 착잡한 표정을 지었다.9일 유튜브 채널 '전원주인공'에서 공개된 영상에서는 전원주가 아들과 함께 절을 찾아 기도하는 모습이 담겼다. 직후 전원주 모자는 절 인근 계곡의 식당에서 식사하며 담소를 나눴다.아들은 어릴 적 엄마와 함께 다니는 걸 싫어했다고 털어놨다. 아들은 "힘들었다. 어머니와 있는 걸 싫어했던 게, TV 나오는 역할도 그렇고 가정사도 특별한 게 있어서 사생활이 알려지는 거에 대해 많이 힘들어했다"고 이유를 고백했다. 전원주가 사별 후 재혼한 경험이 있는 것. 아들은 "지금 생각해보면 별것도 아니다"라고 말했다.아들은 "학교에서 있었던 일을 하나도 말을 안 했다. 그런데 행사가 있을 때마다 어머니가 오셨다. 어머니가 수시로 연락하셨나 보다"라고 회상했다. 전원주는 "손 잡고 가려면 저쪽으로 떨어져 가라고 한다. 그래서 내가 째려봤다. (친구들이) 식모 지나간다고 그러니까"라고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr