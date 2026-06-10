전원주가 아들과 함께 절을 방문했다. 아들은 다사다난한 가정사, 전원주가 맡은 역할 때문에 과거엔 어머니와 있는 걸 싫어했다고 고백했다. 전원주는 미안한 듯 착잡한 표정을 지었다.
9일 유튜브 채널 '전원주인공'에서 공개된 영상에서는 전원주가 아들과 함께 절을 찾아 기도하는 모습이 담겼다. 직후 전원주 모자는 절 인근 계곡의 식당에서 식사하며 담소를 나눴다. 아들은 어릴 적 엄마와 함께 다니는 걸 싫어했다고 털어놨다. 아들은 "힘들었다. 어머니와 있는 걸 싫어했던 게, TV 나오는 역할도 그렇고 가정사도 특별한 게 있어서 사생활이 알려지는 거에 대해 많이 힘들어했다"고 이유를 고백했다. 전원주가 사별 후 재혼한 경험이 있는 것. 아들은 "지금 생각해보면 별것도 아니다"라고 말했다.
아들은 "학교에서 있었던 일을 하나도 말을 안 했다. 그런데 행사가 있을 때마다 어머니가 오셨다. 어머니가 수시로 연락하셨나 보다"라고 회상했다. 전원주는 "손 잡고 가려면 저쪽으로 떨어져 가라고 한다. 그래서 내가 째려봤다. (친구들이) 식모 지나간다고 그러니까"라고 말했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
9일 유튜브 채널 '전원주인공'에서 공개된 영상에서는 전원주가 아들과 함께 절을 찾아 기도하는 모습이 담겼다. 직후 전원주 모자는 절 인근 계곡의 식당에서 식사하며 담소를 나눴다. 아들은 어릴 적 엄마와 함께 다니는 걸 싫어했다고 털어놨다. 아들은 "힘들었다. 어머니와 있는 걸 싫어했던 게, TV 나오는 역할도 그렇고 가정사도 특별한 게 있어서 사생활이 알려지는 거에 대해 많이 힘들어했다"고 이유를 고백했다. 전원주가 사별 후 재혼한 경험이 있는 것. 아들은 "지금 생각해보면 별것도 아니다"라고 말했다.
아들은 "학교에서 있었던 일을 하나도 말을 안 했다. 그런데 행사가 있을 때마다 어머니가 오셨다. 어머니가 수시로 연락하셨나 보다"라고 회상했다. 전원주는 "손 잡고 가려면 저쪽으로 떨어져 가라고 한다. 그래서 내가 째려봤다. (친구들이) 식모 지나간다고 그러니까"라고 말했다.
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