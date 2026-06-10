조훈, 윤혜정 부부가 '동상이몽'에 출연했다. / 사진=SBS

조훈, 윤혜정 부부가 '동상이몽'에 출연했다. / 사진=SBS

조훈, 윤혜정 부부가 '동상이몽'에 출연했다. / 사진=SBS

'동상이몽2-너는 내 운명' 조훈, 윤혜정 부부가 신혼 일상을 공개했다.지난 9일 방송된 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 지난달 결혼식을 올린 개그맨 조훈·윤혜정 부부의 일상이 공개됐다. 이날 스튜디오에는 두 사람의 절친인 개그맨 곽범과 이선민이 게스트로 출연했다.이날 두 사람은 결혼 준비 과정에서 잦은 갈등을 겪었다고 털어놨다. 조훈은 "초반부터 안 맞는다고 생각했는데 결혼 준비를 하면서 더 많이 싸우게 됐다"라며 말문을 열었다. 이에 윤혜정은 "숨 쉴 때마다 싸운다. 1년 360일 정도 싸우는 것 같다"고 말했다.또 조훈은 "초반부터 안 맞는다고 생각했는데 2년이 지나도 엄청 싸운다. 결혼 준비하면서 많이 싸운다는데 저희는 원래 많이 싸우니 결혼 준비하니까 숨 쉴 때마다 싸웠다"라며 웃어 보였다.'이혼숙려캠프'를 언급해 모두를 놀라게 하기도 했다. 조훈이 "집에 단둘이 있으면 지랄견 느낌이다. 도파민 좋아한다"고 하자 윤혜정은 "'이혼숙려캠프' 아니고 '동상이몽'이다"라고 말해 분위기를 싸하게 만들었다.이들을 가장 가까이에서 지켜본 곽범은 "실제로도 많이 싸운다"고 설명했다. 이선민 역시 "1년 360일 싸운다는 말도 진실이다. 신혼여행도 한 번 취소했다가 다시 잡은 것으로 안다"고 거들었다. 이어 결혼 전 조훈, 윤혜정 부부의 일상이 공개돼 눈길을 끌었다.윤혜정은 아침부터 섬뜩한 가면을 쓴 채 잠든 조훈 곁을 지키며 장난을 쳤고, 잠에서 깬 조훈은 깜짝 놀라 짜증을 냈다. 이에 윤혜정은 "행복하지? 이벤트 맨날 해주는 와이프 있어서?"라며 웃음을 터뜨렸다.이어 윤혜정은 조훈을 재촉해 일으킨 뒤 "이제 모닝 댄스 춰야하죠? 어때요, 나의 이벤트? 행복하죠?"라고 물었다. 조훈이 질색하는 반응을 보였지만 윤혜정은 개의치 않았고, 이를 지켜보던 김구라는 "조훈 씨가 쉽지 않겠네"라고 말했다.반면 조훈의 고질적인 습관도 공개됐다. 조훈은 수시로 코를 파고 집안 곳곳에 버리는 모습을 보였고, 이를 본 윤혜정은 불편한 기색을 감추지 못했다. 조훈과 친한 이선민은 "같이 차를 타고 이동할 때가 많다. 옆을 보면 항상 손이 코에 가 있다"고 증언해 충격을 안겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr