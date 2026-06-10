서인영이 올 하반기 재혼을 앞둔 심경과 결혼 준비 과정을 밝혔다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

서인영이 올 하반기 재혼을 앞둔 심경과 결혼 준비 과정을 밝혔다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

서인영이 올 하반기 재혼을 앞둔 심경과 결혼 준비 과정을 밝혔다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

서인영이 올 하반기 재혼을 앞둔 심경과 결혼 준비 과정을 밝혔다.지난 9일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 결혼심경 최초공개 (오해와 진실,결혼식)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.서인영은 재혼을 앞둔 소감을 전하며 "결혼은 나의 꿈이다. 첫 번째 결혼도 잘 살아보려고 노력했다. 그게 안 됐기 때문에 내가 꿈이라고 계속 얘기했다"고 말했다. 이어 "가정생활도 열심히 하고 싶고, 일도 열심히 하고 싶다. 이게 나의 꿈이었는데 이제 꿈을 실현한다"고 덧붙였다.결혼 시기를 두고는 "원래 더 빨리할까 했다. 그런데 유튜브를 시작하면서 조금 늦추자는 이야기가 나와 올해 말로 미뤘다"며 "바뀌는 건 아무것도 없다. '개과천선 서인영'도 그대로고, 거기에 남편만 생기는 것"이라고 설명했다.서인영은 현재 예비 신랑과의 만남이 자신의 삶을 바꿨다고도 했다. 그는 "결혼을 안 할 순 없다. 나는 사랑을 갈구한다"며 "그런데 지금 남자친구가 아니었으면 결혼 생활은 안 했을 거다. 포기했었다. 우울증도 심했고 술로 지내다가 소개팅이 들어온 것"이라고 회상했다.제작진이 교회에서 예비 신랑을 처음 만났다고 하자 서인영은 "나랑 안 어울리지. 오빠는 올바른 느낌이고 나는 통통 튄다"고 웃어 보였다. 이에 제작진은 "너무 착하시고 바르시고 스마트하시더라. 그래서 되게 깜짝 놀랐다"고 전했다. 또 '남자친구는 초혼이냐'는 질문에는 "맞다. 우리 오빠 미안하다"고 답했다.교회 장로 딸로 알려진 서인영은 예비 신랑을 계기로 교회를 다니게 됐다고 밝혔다. 그는 "당시 그 안에 남자친구가 있었고, 교회도 사실 남자친구 때문에 가게 됐다"며 "처음에는 가족들에게 인사하는 가벼운 자리라고 생각하고 갔는데, 자연스럽게 '나는 교회를 다니겠다. 오빠는 어떻게 할 거냐'는 이야기를 하게 됐다"고 말했다.이어 "이후 나를 믿음으로 인도해줬다"며 "하나님이 주신 인연은 아닐까, 엄마가 보내주신 인연은 아닐까 하는 생각도 했다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr