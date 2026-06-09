사진 = '개과천선 서인영' 유튜브 채널 캡처

사진 = '개과천선 서인영' 유튜브 채널 캡처

과거 한 차례 아픔을 겪은 후 극심한 심적 고통을 이겨낸 가수 서인영이 든든한 책임감을 지닌 비연예인 기업가와 새로운 가정을 꾸리며 오랜 인생의 숙원을 완성한다.가수 서인영이 운영하는 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에서는 '서인영 결혼심경 최초공개 (오해와 진실,결혼식)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 서인영은 최근 불거진 재혼 소식 이후 대중의 복합적인 반응에 대해 솔직한 심경을 피력하며 예비 신랑과의 러브스토리를 전했다.서인영은 "가정을 충실히 가꾸며 본업에 매진하는 삶이 오랜 염원"이었음을 피력하며 "첫 번째 결혼도 진짜 너무 잘 살아보려고 노력을 했는데 그게 안 됐기 때문에 내가 꿈이라고 계속 이야기했다"라고 털어놨다.당초 예식 일정을 더 앞당기려 했으나 활동을 시작하면서 조율 과정을 거쳤다고 밝힌 서인영은 "원래 더 빨리 할까 했다"며 "그런데 유튜브를 시작했기 때문에 조금 늦게 하자고 해서 올해 말로 정했다"고 결혼 이후에도 소통과 방송 활동에는 변함이 없을 것임을 예고했다.'돌싱'을 넘어선 재혼에 대한 세간의 날 선 우려와 시선에 대해서도 서인영은 사랑을 갈구하는 본연의 성향을 인정하며 "남자친구가 아니었다면 난 결혼 생각을 하지도 않았을 거다"라고 고백했다. 파경 이후 극심한 우울증과 알코올에 의지하던 암흑기 속에서 친부마저 만류했던 결혼을 다시 결심하게 된 배경에는 소개팅으로 만난 예비 신랑의 당당하고 올곧은 성품이 있었으며 서인영은 자신의 복잡한 상황을 외면하지 않고 곁을 지켜준 모습에서 깊은 심지가 생겼다고 덧붙였다.특히 일부 누적된 우려 여론에서 제기된 동거 제안에 대해 서인영은 보수적인 집안 내력을 언급하며 서약의 중요성을 명확히 선포했다. 연애와 실전 생활의 격차를 인지하면서도 비연예인인 배우자에게 확신을 심어주고 싶었다고 전한 서인영은 "예전에는 내가 마음이 바뀔까봐 도장부터 찍었는데 이번에는 남자친구에게 상처 주기 싫어서 확신을 주고 싶다"라며 깊은 애정을 드러냈다.상대방이 초혼의 직장인 대표이자 워커홀릭임을 밝힌 서인영은 과거 경제적 능력을 이용하려 했던 이들과 달리 "내가 다 할 수 있다"라며 무조건적인 신뢰를 보여준 배우자의 강인한 책임감에 매료됐음을 고백했다. 기사 발표 이후 신상 노출의 부담 속에서도 자신을 최우선으로 배려해 준 예비 신랑의 면모를 치켜세운 서인영은 이혼을 예견하는 악성 댓글에도 덤덤히 유감을 표명하며 "그건 나도 모른다"며 "잘 살려고 노력해보겠다"라고 정면으로 응수했다.양가 가족과의 깊은 유대감 속에 남양주에 신혼살림을 지속하겠다는 뜻을 피력한 서인영은 과거의 화려했던 예식 허례허식을 과감히 탈피해 교회에서 가까운 지인들만 초청하는 소규모 예식을 올리겠다고 선언했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr