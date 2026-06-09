사진 = tvN '취사병 전설이 되다' 캡처

사진 = tvN '취사병 전설이 되다' 캡처

박지훈이 사람을 넘어 강아지 입맛까지 사로잡아 버렸다.9일 밤 8시 50분 방송된 tvN '취사병 전설이 되다'(연출 조남형/극본 최룡)10회에서는 강성재(박지훈 분)가 강아지 입맛 마저 사로 잡는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 5성급 요리도 성공적으로 마친 강성재는 탁문익(임지호 분)에게 "냅킨 각이 좀 흐트러진 것 같다"며 "식사하는 데 요리만큼 중요한 게 테이블 세팅이라는 것을 잊지마라"고 하면서 카리스마를 뽐냈다.이에 탁문익은 "시정하겠다"고 했다. 이어 김관철(강하경 분)은 "시어링은 이 정도하려고 하는데 가니시는 뭐로 나가는 게 좋을 것 같냐"고 질문하자 강성재는 "이 고기는 이븐하게 익지 않았다"며 "내가 한번만 보여줄 테니까 똑바로 보라"고 했다. 그러면서 스테이크를 완벽하게 굽더니 "이게 어렵냐"고 물었다. 그러자 김관철은 "역시 훌륭하시다"고 감탄했다.윤동현(이홍내 분)이 설거지 하다 실수한 것에 대해서는 "넌 설거지도 똑바로 못하냐 병장 달고 설거지 하는 게 자괴감 들어서 그러냐"고 호통을 쳤다. 하지만 이 모든 것은 강성재의 꿈이었다.이와중에 강성재는 배원영(안길강 분)의 강아지 입맛을 사로잡아야 하는 미션을 받았다. 강아지 미트볼을 강성재는 윤동현과 열심히 만들었지만 잘 되지 않았다. 강성재는 윤동현과 심혈을 다 해 미트볼을 만들었고 강성재의 요리 숙련도가 올라갔다. 미식견으로 알려진 '소율'은 그동안 값비싼 간식도 잘 먹지 않은 강아지였다. 하지만 강성재가 미트볼을 내밀자 '소율'은 맛있게 간식을 먹었고 이를 지켜보던 강성재는 물론 배원영도 감탄했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr