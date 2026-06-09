최다니엘이 함께 여행을 가고 싶은 사람으로 전소민을 꼽았다./사진제공=MBC 에브리원

최다니엘이 함께 여행을 가고 싶은 사람으로 전소민을 꼽았다./사진제공=MBC 에브리원

최다니엘이 함께 여행을 가고 싶은 사람으로 전소민을 꼽았다.9일 MBC에브리원 새 예능프로그램 '위대한 가이드3' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 이날 행사에는 우탁우 PD를 비롯해 방송인 박명수, 김대호, 배우 최다니엘·전소민, 가수 이무진이 참석했다.최다니엘은 '위대한 가이드3' 출연을 결심하게 된 계기를 밝혔다. 그는 "탁우 PD가 처음 제안했을 때 왠지 모르게 믿음이 갔다"며 "제가 어떻게 하든 잘 감싸주고 만들어줄 수 있겠다는 신뢰가 있었다. 가족 같은 느낌을 받았다"고 말했다.이어 tvN 예능 '구기동 프렌즈'에서 함께 호흡을 맞추고 있는 장도연과 '위대한 가이드3'를 통해 인연을 맺은 전소민 중 누구와 여행을 가고 싶냐는 질문이 나오자 전소민은 "우리는 썸이 아니다"라고 선을 그어 웃음을 자아냈다.두 사람은 지난해 2월 종영한 KBS Joy '오늘도 지송합니다'에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 이후 여러 예능 프로그램에서도 호흡을 맞추며 자연스러운 케미를 보여줬고, 일각에서는 '썸' 기류를 의심하는 반응이 나오기도 했다.최다니엘은 "같이 여행 가고 싶은 사람은 소민 씨"라고 답했다. 그는 "소민 씨와 라오스를 함께 다녀왔는데 아쉬운 부분이 있다"며 "더 많은 것을 즐기고 느낄 수 있었는데 촬영하다 보면 예상치 못한 변수가 생긴다"고 말했다. 이어 "조금 더 여유가 있었다면 여유롭게 대처할 수 있었을 텐데 제가 미흡했던 부분도 있었고 미안한 마음도 있다"고 덧붙였다.이번 시즌에 합류한 전소민은 이번 시즌의 관전 포인트로 이무진의 성장을 꼽았다. 전소민은 이무진에 관해 "팀 안에서 역할이 훨씬 확고해졌고 자신이 해야 할 일을 정확히 찾은 것 같다"고 말했다. 이어 "누구보다 리더처럼 형들을 이끌고 도와줬다"며 "1년 전보다 외적으로도 성숙해졌지만, 행동이나 진행 방식도 훨씬 시원시원해졌고 자기주장도 분명하게 하더라"고 칭찬했다.전소민은 "가장 놀라웠던 건 현지 부족들을 만났을 때의 모습이었다"며 "섭외를 해놓은 줄 알 정도로 놀라운 장면들이 있었다"고 전했다. 또 "연출된 상황이 아닌데도 엄청난 고난과 드라마가 담겨 있다"며 "영화 한 편을 보는 것 같은 급박한 긴장감이 있다. 각본 없는 드라마라고 생각한다"고 강조했다.'위대한 가이드3'는 9일 오후 8시 30분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr