허리둘레 감소에 효과적인 숨 코어 호흡법이 공개된다./사진제공=채널A

허리둘레 감소에 효과적인 숨 코어 호흡법이 공개된다./사진제공=채널A

다이어트 성공 사례자가 숨 코어 호흡법으로 허리둘레를 30cm 감량했다고 밝힌다.9일 오후 8시 방송되는 채널A ‘몸신의 탄생’에서는 잘록한 허리와 탄탄한 코어를 만드는 특별한 다이어트 비법이 공개된다.이날 ‘몸신의 탄생’에는 “다이어트를 할 때, 숨쉬기 방법을 더해 몸매 관리를 하고 있다”는 메이커스 군단이 출동한다. 몸신 메이커스 군단이 소개한 ‘숨 코어 호흡법’은 복부 깊숙이 위치한 코어 근육을 자극해 허리라인을 정리하는 데 도움을 주고, 허리 건강 관리에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다고.출산 후 체형 변화로 고민이 많았던 한 사례자가 이 호흡법을 활용해 허리둘레 약 30cm를 줄이는 데 성공했다고 밝힌다. 몸신 메이커스는 “숨 코어 호흡법이 복부 코어 근육을 활성화해 플랭크와 유사한 효과를 낼 수 있다”며 지방 연소와 기초대사량 증가에도 도움을 줄 수 있다는 연구 결과를 덧붙인다.평소 ‘몸신의 탄생’의 애청자였던 50대 시청자 실험단이 스튜디오에 등장한다. “평소 야식을 즐겨 먹지 않는데도 늘어나는 뱃살 때문에 고민”이라는 실험단은 몸신 메이커스의 지도 아래에 숨 코어 호흡법을 직접 체험한다. 이후 드러난 실험단의 변화에 MC들 역시 연신 감탄을 쏟아냈다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr