온앤오프가 정규 2집을 발매한다. / 사진제공=케이아이 엔터테인먼트

온앤오프가 정규 2집을 발매한다. / 사진제공=케이아이 엔터테인먼트

그룹 온앤오프(ONF)가 정규 2집 Part.2 'ONF:MY SELF'로 팬들과 만난다.9일 온앤오프는 9일 공식 SNS에 정규 2집 Part.2 'ONF:MY SELF'('온앤오프:마이 셀프') 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.이번 하이라이트 메들리 영상에는 타이틀곡 'Open The Door'를 비롯해 'Bad Dream', 'Escape', 'Mirage', 'Silver Lining', 'Once In a Red Moon'까지 총 6개 트랙이 담겼다. 온앤오프는 강렬한 록 사운드부터 감성적인 발라드까지 다양한 장르를 예고하며 기대감을 높였다.뿐만 아니라 영상에는 온앤오프의 4가지 버전 콘셉트 포토 촬영 비하인드도 담겼다. 신보의 분위기를 엿볼 수 있는 음원 일부와 한층 성숙해진 멤버들의 비주얼이 어우러져 팬들의 눈길을 끌었다. 또 'ONF:MY SELF'에는 민균, 와이엇 등 멤버들이 작사·작곡에 참여해 온앤오프만의 음악적 정체성을 녹여냈다.한편 'ONF:MY SELF'는 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr