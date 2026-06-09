[사진 제공: 매니지먼트mmm ]
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배우 김태리가 화려하게 변신했다.

9일 매니지먼트mmm은 한 글로벌 뷰티 브랜드의 앰배서더로서 활발한 활동을 펼치고 있는 김태리의 모습들을 공개했다.

사진 속 김태리는 컷 별로 다양한 무드를 형성하고 있다. 헤어와 메이크업, 스타일링의 변화에 맞춰 눈빛과 표정의 결까지 섬세하게 달리했다.
[사진 제공: 매니지먼트mmm ]
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어떤 콘셉트든 자신만의 방식과 색깔로 완벽하게 흡수하고 표현하는 폭넓은 스펙트럼은 감탄을 자아낸다. 트렌디와 클래식 사이를 자유롭게 오가는 독보적인 소화력은 김태리의 한계 없는 아름다움을 증명한다.
[사진 제공: 매니지먼트mmm ]
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한편, 김태리는 최근 제22회 미쟝센단편영화제 트레일러에 배우로 참여했다. 영화제는 오는 18일부터 23일까지 진행된다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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