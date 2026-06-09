[사진 제공: 매니지먼트mmm ]

[사진 제공: 매니지먼트mmm ]

[사진 제공: 매니지먼트mmm ]

[사진 제공: 매니지먼트mmm ]

배우 김태리가 화려하게 변신했다.9일 매니지먼트mmm은 한 글로벌 뷰티 브랜드의 앰배서더로서 활발한 활동을 펼치고 있는 김태리의 모습들을 공개했다.사진 속 김태리는 컷 별로 다양한 무드를 형성하고 있다. 헤어와 메이크업, 스타일링의 변화에 맞춰 눈빛과 표정의 결까지 섬세하게 달리했다.어떤 콘셉트든 자신만의 방식과 색깔로 완벽하게 흡수하고 표현하는 폭넓은 스펙트럼은 감탄을 자아낸다. 트렌디와 클래식 사이를 자유롭게 오가는 독보적인 소화력은 김태리의 한계 없는 아름다움을 증명한다.한편, 김태리는 최근 제22회 미쟝센단편영화제 트레일러에 배우로 참여했다. 영화제는 오는 18일부터 23일까지 진행된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr