이해리가 '히든싱어8' 왕중왕전에 불참한 심경을 밝혔다. /사진=텐아시아DB

이해리가 '히든싱어8' 왕중왕전에 불참한 심경을 밝혔다. /사진제공=JTBC

다비치 이해리가 '히든싱어8' 왕중왕전 판정단으로 불참한 심경을 밝혔다.9일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC 예능 ‘히든싱어8’ 11회에서는 ‘킹 오브 히든싱어’를 뽑는 왕중왕전에서 우승을 노리는 원조가수들의 적극적인 지원사격이 펼쳐진다.이날 ‘히든싱어8’ 왕중왕전은 무대 크기부터 업그레이드된 스케일로 치러진다. ‘히든싱어8’의 대미를 장식할 마지막 대결을 빛내기 위해 30명의 연예인 판정단이 출격한다.원조가수이자 판정단으로 자리한 김장훈, 김현정, 윤하는 모창신들의 무대가 시작되기 전, 본인의 모창신에게 아낌없는 칭찬을 퍼붓는다. 이어 서로를 향해 끊임없는 견제를 이어간다. 자리에 참석하지 못한 또 다른 원조가수 다비치 이해리는 “우리 팀만 너무 불공평하다”며 불만을 터트린다.원조가수들의 적극적인 지원을 받은 모창신들은 전보다 훨씬 업그레이드된 실력으로 판정단을 아연실색하게 만든다. 판정단으로 참석한 손태진은 이모할머니 심수봉과 너무도 똑같은 모창신의 무대로 인해 “누구를 조모님이라고 불러야 할지 모르겠다”고 걱정한다.앞서 단 3표 차이로 모창능력자에게 패배한 윤하와 모창능력자들 사이 리벤지 매치도 성사된다. 윤하는 “이거 왜 다시 하는 거예요?”라며 황당함을 표해 결과에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr