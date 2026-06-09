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배우 우도환이 ‘특별 연기상’을 수상했다.지난 8일 개최된 제46회 황금촬영상 시상식에서 우도환이 넷플릭스 시리즈 ‘사냥개들’ 시즌2로 OTT 부문 ‘특별 연기상’을 받았다. ㈔한국영화촬영감독협회가 주최하는 황금촬영상은 우리 영화의 지속적 기술 감각을 유지하고 새로운 스크린 얼굴을 찾는 데 목적을 둔 영화제로 올해 46회를 맞이했다.수상자로 무대에 오른 우도환은 “많은 선배님과 감독님들 앞에서 소감을 말씀드리려니 무척 떨린다”며 운을 뗐다. 이어 “현장에서 배우를 가장 가까이서 보시는 촬영 감독님들께서 직접 주신 상이라 더욱 뜻깊다. 과거 영화 ‘사자’로 황금촬영상 신인상을 받고 이 자리에 다시 서게 되었는데, 그동안 제 자리를 잘 지켜왔고 잘해왔다는 격려의 의미로 감사히 받겠다”고 소감을 밝혔다. 끝으로 “함께 한 배우분들과 감독님, 그리고 모든 스태프분들께 이 상을 돌리겠다”는 감사 인사로 소감을 마무리했다.우도환은 2023년 공개된 ‘사냥개들’ 시즌1에서 순수한 청년 복서 ‘김건우’ 역을 맡아, 화려한 액션과 밀도 있는 성장사를 선보였다. 이어 올해 공개된 시즌2에서는 세계 챔피언이 된 김건우로 돌아와, 한층 커진 액션 스케일과 깊어진 감정선으로 극 전체를 안정적으로 이끌었다. 특히 ‘불법 복싱 리그’라는 확장된 세계관 안에서 소중한 사람들을 지켜내려는 건우의 진심을 섬세하게 표현했을 뿐만 아니라, 우진(이상이 분)과의 더욱 견고해진 브로맨스까지 입체적으로 그렸다.이를 증명하듯 ‘사냥개들’ 시즌2는 공개 2주 차 만에 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 1위에 이름을 올렸다. 뿐만 아니라 공개 직후 ‘대한민국 톱 10 시리즈’ 1위를 차지한 것은 물론, 전 세계 80개국 TOP 10 리스트에 진입했다.우도환은 올 하반기 공개 예정인 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘메이드 인 코리아’ 시즌2를 통해 다시 한번 글로벌 시청자들과 만날 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr