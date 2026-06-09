'서장훈의 이웃집 백만장자'에서 기업인 라제건을 만난다. / 사진제공=EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

'서장훈의 이웃집 백만장자'에서 기업인 라제건을 만난다. / 사진제공=EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

'서장훈의 이웃집 백만장자'가 '텐트왕' 라제건 대표의 성공 스토리와 캠핑 철학을 조명한다. 세계 프리미엄 텐트 폴대 시장을 이끌고 있는 그의 사업 이야기는 물론, 직접 조성한 캠핑장도 공개된다. 캠핑 초보 서장훈과 캠핑 애호가 장예원의 체험기도 더해진다.오는 10일 오후 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에는 전 세계 프리미엄 텐트 폴대 시장 점유율 90%를 기록하며 '텐트의 제왕(The King of Tents)'으로 불리는 라제건이 출연한다.라제건은 텐트의 핵심 부품인 폴대를 비롯해 다양한 텐트와 아웃도어 용품을 생산하고 있다. 38년 동안 직접 설계한 텐트만 3000여 개에 달하는 것으로 알려졌다. 서장훈과 장예원은 그의 초대로 다양한 텐트와 캠핑 장비가 마련된 개인 캠핑장을 찾는다. 넓은 규모에 놀란 서장훈은 "여기 전부 회장님 땅이냐"고 묻는다. 라제건은 "눈에 들어오는 곳은 전부 제 땅"이라고 답해 놀라움을 안긴다.서장훈과 장예원의 상반된 캠핑 스타일도 공개된다. 서장훈은 "캠핑을 전혀 모른다"고 밝힌 반면, 장예원은 "친구들과 캠핑을 종종 다녔다"고 전한다.서장훈은 라제건이 제작한 초경량 캠핑 의자에 직접 앉아본다. 한 손으로도 들 수 있을 만큼 가벼운 의자를 본 서장훈은 "저처럼 몸무게가 많이 나가는 사람이 앉으면 무너질 것 같다"고 걱정하지만, 해당 의자가 200kg까지 견딜 수 있다는 설명에 놀라움을 감추지 못한다.두 사람은 초대형 텐트 내부를 둘러본다. 텐트 안에는 주방과 거실, 침실은 물론 시네마룸까지 갖춰져 있었다. 라제건은 "예전에는 텐트가 잠을 자기 위한 공간이었다면, 이제는 일상생활이 가능한 공간으로 진화했다"고 설명한다.서장훈은 캠핑 윷놀이와 투호 놀이에도 도전한다. 특히 농구와 비슷하다는 이유로 기대를 모은 투호 게임에서 뜻밖의 결과가 나타나 현장은 웃음바다가 됐다.캠핑의 매력을 경험한 서장훈과 장예원의 하루는 오는 10일 오후 9시 55분 '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr