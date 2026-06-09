문별, 걸그룹 저작권 상위권인데…"엄청난 부자는 아니야" ('짠한형')
그룹 마마무 문별이 저작권료와 관련된 오해에 대해 입을 열었다.

지난 8일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 마마무 완전체가 출연해 입담을 뽐냈다. 문별은 자신의 저작권 수입에 대해 언급했다.
화사가 문별의 저작권 순위가 여자 그룹 중 상위권이라고 밝혔다. / 사진='짠한형' 유튜브 캡쳐
화사가 문별의 저작권 순위가 여자 그룹 중 상위권이라고 밝혔다. / 사진='짠한형' 유튜브 캡쳐
정호철은 문별에게 "저작권료 아직도 잘 들어오고 있냐"고 물었다. 문별은 "내가 많은 저작권을 가지고 있긴 하지만 오해가 있다"며 "곡마다 퍼센티지가 다 달라서 내가 막 엄청난 부자인 것은 아니다"라고 해명했다. 화사는 "(문별이) 여자 그룹 중에서는 저작권 순위가 거의 상위권"이라고 말했다.

문별은 꾸준히 작사 기회를 얻어 마마무의 곡 대부분에 작사로 참여했다. 과거 '불후의 명곡' 출연 당시 선배들의 노래를 커버할 때도 원곡에 없는 랩 파트를 본인이 직접 작사해야 했다고 밝혔다. 문별은 "짧은 시간 안에 랩 가사를 쓰고 외우는 등 창작의 고통이 있었는데 그때 실력이 많이 늘었다"고 설명했다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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