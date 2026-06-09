JTBC 새 토일드라마 '돈방석'이 오는 7월 11일 첫 방송한다. / 사진제공= JTBC '아파트'

'아파트' 지성이 관리비 100억을 노리는 전직 보스로 변신한다.9일 JTBC 새 토일드라마 '아파트' 측이 메인 포스터를 공개했다. '아파트'는 아파트 속 눈먼 돈을 접수하기 위해 입대의회장 선거에 출마한 오아시스파 전직 보스 박해강(지성 분)이 주민들과 함께 비리를 타파해 가는 이야기를 그린다. 배우 지성, 하윤경, 박병은, 문소리 등이 출연한다.공개된 포스터 속 지성은 바닥에 흩뿌려진 아파트 관리비 명세서들과 지폐들 사이에서 돈뭉치를 들고 앉아 있는 모습이다. 특히 "관리비 100억! 싹쓸이하러 왔습니다"라는 문구 아래 자신만만한 표정을 짓고 있어 궁금증을 자아낸다.'아파트'는 현재 방송 중인 '신입사원 강회장' 후속작으로, 오는 7월 11일 첫 방송된다. 올해 초 MBC '판사 이한영'에서 강렬한 연기를 보여준 지성은 차기작 '아파트'를 통해 열일 행보를 이어갈 예정이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr