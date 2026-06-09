유연정이 출연하는 뮤지컬 '베토벤'이 9일 막을 올린다. / 사진제공=EMK뮤지컬컴퍼니, 스타쉽엔터테인먼트

유연정은 '베토벤'에서 베티나 브렌타노 역을 맡았다. / 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이오아이, 우주소녀(WJSN) 멤버 유연정이 뮤지컬 무대에 오른다. 아이오아이 활동을 마친 직후 곧바로 열일에 나선다.9일 유연정은 세종문화회관 대극장에서 개최되는 뮤지컬 '베토벤' 첫 무대에서 관객들과 만난다. 유연정은 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 "이렇게 또 뮤지컬 무대에서 인사드리게 돼서 기쁘고 설렌다"며 "매 무대 최선을 다할 테니 많은 응원과 기대 부탁드린다"고 소감을 전했다.뮤지컬 '베토벤'은 1810년 비엔나를 배경으로, 천재 작곡가 베토벤이 청력 상실이라는 극한의 상황 속에서도 창작에 대한 열정을 잃지 않고 일생을 이어간 여정을 그린 작품이다. 박효신, 홍광호, 윤공주, 김지현 등이 출연한다.유연정은 베티나 브렌타노 역을 맡았다. 베티나 브렌타노는 낭만주의 시인을 꿈꾸며 자연과 사랑에 대한 시 쓰기를 즐기는 인물이자 베토벤의 뮤즈 안토니 브렌타노의 시누이다. 베토벤과 안토니가 서로에게 끌리는 모습을 지켜보며 두 사람을 이해하는 동시에 오빠 프란츠를 걱정하는 복잡한 감정의 갈등을 겪는다.유연정은 인물의 내적 갈등과 감정 변화를 섬세하게 표현하며 이야기를 이끌어갈 것으로 기대를 모은다. 다양한 작품을 통해 탄탄한 가창력과 섬세한 감정 표현으로 호평을 받아온 만큼 이번 작품에서 완성할 캐릭터에 관심이 쏠린다.유연정은 지난 2022년 뮤지컬 '리지'를 시작으로 '사랑의 불시착', '알로하, 나의 엄마들', '그레이트 코멧', '프리다', '슈가' 등 다양한 작품에 출연하며 꾸준히 필모그래피를 확장해 왔다. 최근 그룹 아이오아이(I.O.I) 결성 10주년을 기념해 각종 음악방송과 '2026 아이오아이 콘서트 투어: 루프 인 서울(2026 I.O.I Concert Tour: LOOP in SEOUL)' 무대에 오르기도 했다. 가요와 뮤지컬 무대를 넘나드는 유연정의 행보가 눈길을 끈다.뮤지컬 '베토벤'은 오는 8월 11일까지 세종문화회관 대극장에서 공연된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr