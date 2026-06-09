배우 조정석 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공: 조정석(잼 엔터테인먼트)

/ 사진 제공: 박해수(BH엔터테인먼트)

가수 거미와 결혼한 배우 조정석이 넷플릭스 시리즈 '페이퍼맨'에 출연한다.넷플릭스가 새로운 시리즈 '페이퍼맨' 제작을 확정하고 조정석, 박해수, 수현의 캐스팅 라인업을 공개했다. '페이퍼맨'은 가짜를 만들며 평생 누구에게도 인정받지 못하던 '차명조'가 완벽한 위조지폐를 만들어내며 위험한 세계에 발을 들이게 되는 범죄 드라마다.'페이퍼맨'은 짝퉁 캐릭터 스티커를 만드는 업체에서 일하며 유능한 판사 아내에 밀려 무늬만 가장인 '차명조'가 우연한 계기로 누구도 구별할 수 없는 완벽한 위조지폐를 만들어내며 예상치 못한 세계에 발을 들이게 되는 이야기를 그린다. 돈의 가치와 인간의 욕망, 그리고 세상이 규정하는 '진짜'와 '가짜'의 경계를 풀어낼 예정인 '페이퍼맨'은 드라마에 범죄극의 긴장감을 더한다.연출은 넷플릭스 시리즈 '악연'과 영화 '검사외전', '리멤버' 등을 선보여온 이일형 감독이 맡았다. 이일형 감독은 돈과 욕망, 가족의 균열이 뒤엉킨 이야기를 특유의 감각적인 연출로 풀어내며 독창적인 범죄 드라마를 완성할 것으로 기대를 모은다.캐스팅 라인업은 조정석이 평생을 누구에게도 인정받지 못한 채 살아온 '차명조' 역을 맡는다. 조정석은 '페이퍼맨'에서 세상에 치이는 가장의 모습부터 위험한 욕망에 눈뜨는 인물의 변화를 입체적으로 그려낼 예정이다. '차명조'의 앞을 막아서는 조폐국 위폐조사실의 위조 방지 수석 연구원 '오승업' 역은 박해수가 연기한다. 박해수가 연기하는 '승업'은 냉철한 판단력과 집요함을 지닌 인물로 '명조'의 숨통을 점점 조여가며 극의 긴장감을 이끌어낼 예정이다.수현은 '차명조'의 잘 나가는 아내이자 엘리트 판사 '고혜석' 역을 맡는다. 수현은 냉정하고 단단한 성격을 가진 '혜석'을 통해 새로운 매력을 선보인다. 수현은 완벽해 보이는 삶 이면에 현실적인 고민과 가족의 균열을 안고 살아가는 '혜석'을 그려낼 전망이다.'페이퍼맨'은 오직 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr