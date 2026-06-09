'나는 SOLO' 32기의 자기소개가 공개된다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 32기의 자기소개가 공개된다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 32기 영철이 현재 싱글대디임을 알린다.오는 10일 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 다섯 번째 '돌싱 특집' 32기들의 자기소개가 공개된다.이날 돌싱남녀들은 '솔로나라 32번지'를 찾게 된 이유와 각오를 밝힌 뒤 각자의 매력을 보여주는 장기자랑에 나선다. 특히 돌싱남들은 사별의 아픔, 싱글대디로서의 책임감, 2세에 대한 바람 등을 솔직하게 털어놓으며 시작부터 뭉클함을 안긴다.이 가운데 영철은 첫사랑 아내와 사별하게 된 사연과 함께 "두 자녀의 응원으로 이곳에 오게 됐다"고 밝혀 현재 싱글대디임을 알린다. 이어 그는 "다시 한번 누군가의 믿음직한 남자로 서로 의지하고 힘을 주고 싶다. 가벼운 마음으로 오지 않았고, 진중한 마음으로 귀한 인연을 만들어가고 싶다"고 진심을 전한다.영철에 이어 또 다른 돌싱남은 2세를 향한 간절한 바람을 털어놓으며 먹먹함을 안긴다. 그는 "꼭 2세를 갖고 싶다"고 밝힌 뒤 "밤에 잠을 자려고 누우면, 다른 사람들의 아이들은 하루를 더 커 가는데 아직도 나는 아이를 만나지 못했구나"라며 눈시울을 붉힌다. 예상치 못한 고백에 돌싱녀들은 "울지마"라며 위로를 건넨다.그런가 하면 한 돌싱남은 전처와의 특별한 관계를 공개해 모두를 놀라게 한다. 그는 "이혼 후 자녀를 저희 부모님이 키워주시고 있는데, 전처와 제가 같이 아이를 만나러 (부모님 집에) 가기도 한다"고 밝혀 시선을 집중시킨다. 이를 들은 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 "할리우드 스타일 같다"며 놀라움을 감추지 못한다.'나는 SOLO'는 10일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr