이봉원이 박미선을 위한 풀코스 데이트 한다./사진제공=MBN

이봉원이 박미선을 위한 풀코스 데이트 한다./사진제공=MBN

이봉원이 유방암 투병을 한 아내 박미선을 위해 준비한 힐링 데이트 코스가 공개된다.9일 오후 9시 50분 방송되는 MBN '남의 집 귀한 가족'(이하 '귀한가족') 2회에서는 박미선, 이봉원 부부의 데이트 현장이 그려진다.이날 이봉원은 AI의 도움을 받아 분위기 좋고 봄꽃을 볼 수 있는 공원을 찾는다. 박미선은 "34년 만에 처음이다"라며 기대감을 보인다. 두 사람은 1993년 11월 결혼식을 올렸다.데이트에 나선 두 사람은 화기애애한 분위기에서 오랜만에 행복한 시간을 즐기는 것도 잠시, 뜻밖의 주제를 두고 티격태격 말다툼이 시작된다. "내가 꽃 원 없이 사줬잖아"라는 이봉원의 말에 박미선이 "한 송이야"라고 맞받아친 것. 꽃 선물을 둘러싼 두 사람의 엇갈린 기억에 30년 넘게 이어진 논쟁이 다시 이어진다.데이트도 예상치 못한 방향으로 흘러간다. 이봉원이 적극 추천한 두 번째 데이트 코스에 도착한 박미선은 입장하자마자 풍기는 특유의 강력한 냄새에 경악을 금치 못한다. 알고 보니 이 장소는 오직 박미선의 건강만을 위해 이봉원이 고심 끝에 선택한 반전의 힐링 코스였다. 초반의 사색이 된 모습과 달리, 남편의 진심을 알게 된 박미선은 "하다 보면 좋아질 것 같다"고 서서히 적응해 나간다.두 사람은 붉은 노을을 바라보며 무쇠솥에 구운 고기를 즐길 수 있는 낭만적인 식당으로 향한다. 오붓한 분위기 속에서 식사를 이어가던 두 사람은 최근 유행하는 AI와 대화를 나누며 유쾌한 시간을 보낸다. 그러나 평화도 잠시, "이봉원의 와이프는 누구야?"라는 질문에 AI가 막장 드라마를 방불케 하는 오답을 내놓는다.두 사람의 연애 시절 이야기도 공개된다. 박미선은 "사귀지도 않는데 시집을 오라고 했다"며 30여 년 전 이봉원의 직진 고백 비하인드를 밝힌다고 해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr