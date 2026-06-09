김무열이 '참교육'의 주연을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

'참교육' 포스터. '참교육'이 6월 1주차에 높은 화제성을 기록하고 있다. / 사진제공=넷플릭스

'멋진 신세계' 포스터. '멋진 신세계'가 6월 1주차 드라마 화제성 1위를 기록했다. / 사진제공=SBS

넷플릭스 오리지널 '참교육'이 공개 첫 주부터 높은 화제성을 기록하며 TV-OTT 드라마 부문 상위권에 진입했다. 주연 배우 김무열은 TV-OTT 통합 드라마 출연자 화제성 1위에 오르며 작품의 관심도를 견인했다. 진기주, 이성민, 표지훈 등 주요 출연진도 화제성 순위 상위권에 이름을 올렸다.김무열이 6월 1주차 TV-OTT 통합 드라마 출연자 화제성 1위를 차지했다. 동시에 넷플릭스 오리지널 '참교육'은 공개 첫 주 TV-OTT 드라마 화제성 2위에 올랐다.'참교육'은 공개 첫 주 화제성 점수 5만 4881점을 기록했다. 이는 올해 공개된 넷플릭스 오리지널 드라마 가운데 가장 높은 오프닝 스코어이자, 역대 TV-OTT 드라마 오프닝 화제성 순위 12위에 해당하는 기록이다.'참교육'은 뉴스 부문과 동영상 부문 화제성 1위를 차지한 점도 눈길을 끈다. 출연자 화제성 부문에서는 김무열이 1위에 오른 데 이어 진기주가 5위, 이성민이 8위, 표지훈이 9위를 기록하며 주요 출연진 모두가 TOP10에 진입했다.굿데이터코퍼레이션 원순우 데이터PD는 "'참교육'에 대한 네티즌 반응은 긍정적인 비중이 높았다"며 "작품을 본 시청자들 사이에서 '통쾌하다', '사이다 같다'는 반응과 함께 현실 문제에 대한 공감, 다양한 토론이 이어지고 있다"고 분석했다. 이어 "시즌2에 대한 기대감도 높게 형성된 상태"라고 덧붙였다.드라마 화제성 부문 1위는 지난주에 이어 SBS '멋진 신세계'가 차지했다. 출연자 부문에서는 주연 배우 임지연과 허남준이 각각 2위와 3위에 올랐다.3위는 티빙 '취사병 전설이 되다'가 차지했다. 이 작품은 공개 이후 4주 연속 3만 점대 화제성 점수를 유지하고 있다. 주연 박지훈은 출연자 부문 4위, 이상이는 10위를 기록했다.JTBC '신입사원 강회장'은 드라마 부문 4위에 이름을 올렸다. 방송 첫 주 대비 화제성이 70.2% 상승했으며, 주연 이준영은 출연자 부문 7위를 기록했다.이 밖에 ENA '닥터 섬보이', 넷플릭스 '원더풀스', MBC '오십프로', 티빙 '유미의 세포들3', KBS2 '사랑을 처방해드립니다', 쿠팡플레이 '로맨스의 절댓값'이 차례로 5위부터 10위를 차지했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr