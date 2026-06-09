시크릿 새 멤버 예빈 'U R' 커버 영상 / 사진 제공=알비더블유(RBW)

시크릿 새 멤버 예빈 'U R' 커버 영상 / 사진 제공=알비더블유(RBW)

그룹 시크릿(Secret)의 새 멤버가 공개됐다.새 멤버 예빈은 지난 8일 시크릿 공식 유튜브 채널에 태연의 'U R' 커버 영상을 공개했다. 이번 영상은 예빈이 시크릿 합류 후 처음 선보이는 콘텐츠다.영상에는 편안한 분위기의 공간에서 노래에 집중하는 예빈의 모습이 담겼다. 예빈은 섬세한 감정 표현과 안정적인 가창력으로 곡을 소화했다. 후반부에서는 고음 구간을 무리 없이 이어가며 보컬 역량을 보여줬다.예빈은 JTBC 오디션 프로그램 걸스 온 파이어 본선에 진출하며 얼굴을 알렸다. 이후 2024년 디지털 싱글 'Kill the Pain', 2025년 디지털 싱글 'Shape of Me'를 발매하며 솔로 활동을 이어왔다. 예빈은 2002년생으로, 1898년생인 리더 전효성과는 13살 차이가 난다.예빈이 속한 시크릿은 오는 18일 스페셜 미니앨범 'Secret Flavor'(시크릿 플레이버)를 발매한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr