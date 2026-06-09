영화 '군체'의 포스터. / 사진제공=쇼박스

영화 '군체'(감독 연상호)가 19일 연속 박스오피스 1위 자리를 지켰다.영화관입장권 통합전산망에 따르면 '군체'는 지난 8일 일일 관객 수 5만 2036명, 누적 관객 수 477만 9546명을 기록하며 19일 연속 박스오피스 1위에 올랐다.'군체'는 개봉 4일째 100만, 5일째 200만, 10일째 300만, 14일째 400만 관객을 돌파하며 올해 개봉작 최단기간 기록을 연이어 경신했다.'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 이야기다. 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 김신록, 신현빈이 출연했다.박스오피스 2위는 전날에 이어 '와일드 씽'이 차지했다. 일일 관객 수는 3만 1704명, 누적 관객 수는 57만 5420명이었다.'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화. 배우 강동원, 박지현, 엄태구, 오정세가 주연을 맡았다.3위는 '백룸'(감독 케인 파슨스)이었다. 하루 동안 1만 7838명의 관객을 추가하면서 누적 관객 81만 7470명을 동원했다.'백룸'은 노란 벽면과 끝없는 형광등 아래 펼쳐진 기이한 공간에서 설명할 수 없는 일들이 벌어지는 이야기다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr