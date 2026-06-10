옹성우가 '오싹한 연애'에서 강민환 역을 맡았다. / 사진제공=tvN

옹성우가 '오싹한 연애'에서 빌런의 계보를 잇는다. / 사진제공=tvN

옹성우가 '오싹한 연애'에서 가면 뒤에 숨겨진 검은 속내를 드러낸다.7월 18일에 방송되는 tvN 드라마 '오싹한 연애'에서 옹성우가 CL 레이먼드 호텔 대표 강민환 역을 맡았다.강민환(옹성우 분)은 명석한 두뇌에 섹시한 외모를 지닌 CL 그룹의 후계자로 계열사인 CL 레이먼드 호텔을 운영 중인 대표다. 매너 있고 합리적인 성격과 깔끔한 일 처리를 자랑하는 능력자답게 절친 천여리(박은빈 분)를 비롯해 주변 사람들에게 두터운 신망을 받고 있다.하지만 강민환은 부모와 회사로부터 인정받고 싶다는 욕구와 결핍 때문에 언제든 자신을 따르는 사람들을 이용하려 한다. 온화한 얼굴의 가면을 쓰고 상대의 허점을 노려 끝내 원하는 바를 쟁취해내고야 마는 강민환의 행보에 이목이 쏠린다.공개된 사진 속에는 검은 속내를 감추고 있는 강민환의 모습이 담겨 그를 더욱 궁금케 한다. 사람들 앞에서는 항상 정중한 태도를 유지하지만 강민환의 눈빛에는 어딘지 모르게 서늘한 기운이 묻어나고 있다.강민환의 반전 면모는 옹성우의 열연으로 한층 긴장감 있게 완성될 예정이다. 옹성우가 연기와 예능, 음악 등 장르를 넘나들며 시청자들의 마음을 매료시켰던 만큼 드라마 '오싹한 연애'에서 매력적인 빌런의 계보를 이어갈 수 있을지 기대가 모인다.'오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 오컬트 로맨스 드라마다. 7월 18일(토) 오후 9시 10분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr