김대호가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

보이넥스트도어가 '구해줘! 홈즈'에 출연한다. / 사진제공=MBC

MBC 퇴사 후 프리랜서를 선언한 김대호가 '구해줘! 홈즈'에서 유명한 곳들의 옆집으로 임장을 떠난다.11일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 첫 정규 1집 앨범 'HOME'으로 컴백한 보이넥스트도어 명재현, 태산, 이한이 방송인 주우재, 김대호와 함께 재벌 동네를 찾아 나선다.임장에 앞서 스튜디오에서는 보이넥스트도어의 부동산 감각을 알아보는 시간이 펼쳐진다. 주우재가 "나이에 비해 집을 잘 보더라"고 감탄하자, 양세형은 "요즘 아파트 시세도 아냐?"고 물었다. 이에 명재현은 "저희가 못 사는 건 안다"고 재치 있게 답해 웃음을 안긴다.이어 양세찬이 "싸게 집 살 수 있는 곳이 있다"며 김대호의 집을 추천하자, 이한은 "'나 혼자 산다'에서 봤는데 너무 좋았다"고 관심을 보인다. 이후 이한이 제시한 월세를 들은 김대호가 "당장 인감도장 가져오겠다"고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다는 후문이다.첫 번째 임장지는 하이브 사옥 인근에 위치한 펜트하우스 세대다. 음악 감상실과 라운지, 공용 주방 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖춘 데다, 세대 내부 역시 높은 층고와 깔끔한 인테리어로 눈길을 끈다. 특히 하이브 사옥은 물론 용산역과 일대 전경이 한눈에 내려다보이는 탁 트인 전망이 감탄을 자아낸다. 여기에 보이넥스트도어는 하이브가 내려다보이는 발코니에서 타이틀곡 'VIRAL' 무대까지 선보여 눈길을 끈다.'구해줘! 홈즈'는 11일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr